Bild: keystone

Russia’s deputy defense minister says Moscow has decided to “fundamentally cut back military activity in the direction of Kyiv and Chernigiv” in order to “increase mutual trust for future negotiations to agree and sign a peace deal with Ukraine.” pic.twitter.com/2qDYOzAzDp — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Das Treffen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern in Istanbul sei beendet, wie die ukrainische Botschaft in der Türkei mitteilte.Die Gespräche dauerten rund vier Stunden. Zurzeit ist unklar, ob die Gespräche einen zweiten Tag lang fortgesetzt werden, berichtet Reuters. Die Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gestalten sich schwierig, die Positionen liegen weit auseinander: Die ukrainische Regierung will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert unter anderem einen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums erklärten nach den Gesprächen in Istanbul, Russland habe beschlossen, die teilte der Vize-Verteidigungsminister Russlands, Alexander Fomin, am Dienstag in Istanbul mit. Dieser Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen, sagte Fomin.Die ukrainische Delegation erklärte im Anschluss an die Gespräche, dass manmüsste, und dies wäre nur in Friedenszeiten möglich, wie Mediazona berichtet.Die ukrainische Delegation habe im Austausch für einen möglichen neutralen Status auf harten Sicherheitsgarantien beharrt. Diese sollten von den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wie den USA, Frankreich, Grossbritannien, China oder Russland kommen, sagte Delegationsmitglied David Arachamija am Dienstag vor Journalisten in Istanbul. Die Garantien sollten ähnlich wie der Artikel fünf des Nato-Vertrages formuliert sein. Demnach sind die Mitglieder des Militärbündnis zum sofortigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen Partner verpflichtet.«Wir erkennen nur die Grenzen der Ukraine an, die von der Welt mit Stand 1991 anerkannt sind», betonte der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei. Dabei könne es keine Kompromisse geben. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte in seinem Kommentar, dass die Frage der Krim nach dem Ende der aktuellen Kampfhandlungen innerhalb von 15 Jahren diskutiert werden solle.Unterdessen teilte der ukrainische Generalstab mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Grossstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet.Bei russischen Angriffen auf Tschernihiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden bereits mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahlen seien aber nur vorläufig, sagte Bürgermeister Wladylsaw Atroschenko am Dienstag nach Angaben der ukrainischen Agentur Unian. Es könnten ach Schätzungen auch bis zu 400 Tote sein. In den Krankenhäusern der Stadt lägen zudem rund 400 Verletzte.(mit Material der sda)