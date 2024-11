Trump will Waffenruhe in Gaza vor Amtsantritt + Proteste für Freilassung der Geiseln

Einen Tag nach Beginn der Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz hat Israel Versammlungsbeschränkungen in weiten Teilen des Landes aufgehoben. Wegen des Beschusses der Hisbollah hatte das zuständige Heimatfrontkommando in den vergangenen Monaten vielerorts Teilnehmerzahlen bei Treffen in Innenräumen und im Freien begrenzt.



Diese Beschränkungen gelten nun unter anderem im Zentrum des Landes sowie in der Gegend um Haifa im Norden des Landes nicht mehr. Dort können jetzt wieder grössere Veranstaltungen stattfinden. Im Grossraum der Küstenmetropole Tel Aviv etwa durften sich zuvor nur bis zu 2.000 Personen versammeln.



In Gebieten in Grenznähe zum Libanon in Nordisrael gelten den Angaben nach weiterhin Auflagen. Dort bleiben demzufolge auch Schulen weiterhin geschlossen. (sda/dpa)