Dreimal Nato-Alarm in drei Tagen – Russlands Aktionen über der Ostsee

epa12374722 A handout still image taken from handout video provided on 13 September 2025, by the Russian Defence ministry press-service shows Russian MiG-31 fighter jets equipped with hypersonic balli ...
Russische MiG-31-Jets können Kinschal-Hyperschallraketen tragen. Bild: keystone

22.09.2025, 11:3122.09.2025, 11:31

Estland hat erstmals seit seinem UN-Beitritt vor 34 Jahren eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt.

Das mächtige Gremium der Vereinten Nationen kommt am Montag zusammen, um über das Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum zu beraten.

Über das Wochenende kam es gleich mehrfach zu russischen Aktionen, die die Nato alarmierten. Ein Überblick:

Inhaltsverzeichnis
Estnischer LuftraumPolnische BohrinselOstsee

Estnischer Luftraum

Am Freitagmorgen drangen nach estnischen Angaben drei russische MiG-31-Kampfjets in der Nähe der Insel Vaindloo in den estnischen Luftraum ein. Dort sollen sie sich rund zwölf Minuten aufgehalten haben.

Die russischen Jets übermittelten keine Flugpläne, ihre Transponder waren abgeschaltet. Sie ignorierten jegliche Versuche der Kontaktaufnahme.

Da Estland keine eigene Luftwaffe besitzt, waren Nato-Partner zuständig. Italienische F-35-Jets fingen die russischen MiG-31 ab und eskortierten sie aus dem estnischen Luftraum.

Als Reaktion darauf beantragte Estland Konsultationen der Nato-Staaten nach Artikel 4. Anfang der Woche werden Estland und seine Verbündeten deshalb in Brüssel zusammenkommen.

Russische Jets über Estland: Beratung im UN-Sicherheitsrat

Polnische Bohrinsel

Bereits am Freitagnachmittag flogen nach polnischen Angaben zwei russische Kampfjets im Tiefflug über die polnische Bohrinsel Petrobaltic in der Ostsee. Dabei verletzten sie den polnischen Luftraum nicht, dafür jedoch die Sicherheitszone der Bohrinsel.

Es ist nicht bekannt, um welchen Kampfjet-Typ es sich handelte.

Petrobaltic location
Die Bohrinsel ist etwa 70 Kilometer vom polnischen Festland entfernt.Bild: Screenshot Google Maps

Ostsee

Am Sonntag löste ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20M im internationalen Luftraum über der Ostsee einen Nato-Alarm aus. Das Flugzeug übermittelte keine Flugpläne und hatte den Transponder ausgeschaltet.

Il-20M Russian Eurofighter Gripen
Diese Fotos zeigen, wie Nato-Kampfjets die russische Il-20M abfangen.Bild: Screenshot x

Zwei deutsche Eurofighter starteten als Reaktion darauf vom Fliegerhorst Rostock-Laage im Osten Deutschlands. Sie fingen das russische Flugzeug zunächst ab und wurden in der Folge von schwedischen Gripen-Kampfjets abgelöst.

