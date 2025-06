Leo XIV. ist der Papst mit der Dächlikappe

Traditionell tragen Päpste die Zucchetto, eine kleine, runde Kappe, die eng am Kopf anliegt. Beim Papst ist sie weiss, Kardinäle tragen sie rot, Bischöfe violett und einfache Priester oder Mönche schwarz. (ram/t-online)

Auf die roten Schuhe, ein traditionelles Symbol päpstlicher Kleidung, verzichtete er ebenso wie auf andere Zeichen repräsentativen Auftretens. Mit der Baseballkappe könnte auch Leo XIV. ein Zeichen setzen, dass er es mit der Tradition nicht so genau hält.

Im vergangenen Jahr machte ein KI-generiertes Bild seines im April verstorbenen Vorgängers Papst Franziskus Schlagzeilen – es zeigte ihn in einem auffälligen weissen Daunenmantel. Franziskus hatte allerdings tatsächlich mit einigen Traditionen der päpstlichen Bekleidung gebrochen.

Der Papst am Mittwoch im Vatikan.

Der Papst am Mittwoch im Vatikan. Bild: www.imago-images.de

Papst Leo XIV. hat für kurze Zeit seine traditionelle weisse Kopfbedeckung gegen eine Baseballkappe eingetauscht. Das katholische Kirchenoberhaupt gilt als Sportfan, und das zeigte er bei seiner Audienz am Mittwoch auch den Gläubigen. Er trug eine schwarze Baseballkappe mit dem Logo der White Sox, einem Baseballteam aus seiner Heimatstadt Chicago. Er liess sich mit Brautpaaren fotografieren, die zur Audienz gekommen waren.

Bei einer Audienz in Rom überraschte Papst Leo XIV. mit der Wahl seiner Kopfbedeckung: Er trug eine Baseballkappe.

