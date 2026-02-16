Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
International
Russland

Hybride Angriffe im Westen: Wagner-Söldner werben Agenten für Putin an

FILE - Russian President Vladimir Putin holds a binoculars as he watches the joint strategic exercise of the armed forces of the Russian Federation and the Republic of Belarus Zapad-2021 at the Mulino ...
Der russische Staatschef Wladimir Putin. (Archivbild)Bild: keystone

Hybride Angriffe im Westen: Wagner-Söldner werben Agenten für Putin

Der russische Geheimdienst GRU setzt gezielt auf Wagner-Aktivisten. Das Ziel: hybride Angriffe auf die Infrastruktur in Europa. So gehen Putins Agenten dabei vor.
16.02.2026, 21:0616.02.2026, 21:06
Ein Artikel von
t-online

Der Militärgeheimdienst GRU des russischen Staatschefs Wladimir Putin setzt bei Planungen für hybride Attacken im Westen gezielt auf die Infrastruktur der Wagner-Söldner. Vorrangig gehe es dabei um das Anwerben neuer Agenten für Anschläge im Westen Europas. Wagner verfüge über ein bereits bestehendes Netzwerk von Propagandisten und Anwerbern, die «ihre Sprache sprechen», zitierte die «Financial Times» einen westlichen Geheimdienstler zu den russischen Rekrutierungsversuchen von jungen Agenten.

Analyse
Russlands Schattenarmee – wie irreguläre Truppen Putins Krieg am Laufen halten

Die Wagner-Truppe löste sich nach dem gescheiterten Putschversuch und Tod ihres Chefs Jewgeni Prigoschin 2023 offiziell auf. Doch Putins Geheimdienst setzt weiterhin auf die Anwerbekünste der Wagner-Aktivisten. Ziel sei es, neue Agenten zu gewinnen, nicht allein aus dem russischen Hinterland, so die «Financial Times».

Auch Sabotageakte in Deutschland

Nach Erkenntnissen westlicher Dienste setzen die russischen Dienste dabei auf ein sogenanntes Zweischichtensystem. Das heisst, zwischen Auftraggeber und ausführendem Agenten liegen mindestens zwei Zwischeninstanzen. «Sie wollen immer ein gewisses Mass an Abstreitbarkeit wahren», zitierte die «Financial Times» einen westlichen Geheimdienstler. Und weiter: «Wagner und die Menschen, die Teil davon waren, pflegen eine lange und enge Zusammenarbeit mit dem GRU in dieser Hinsicht.»

Die «Financial Times» führte als Beleg für die Wagner-These einen Brandanschlag auf ein Warenlager in London aus dem Jahr 2024 an. Der Brandstifter wurde im Vorjahr zu 23 Jahren Haft verurteilt. Er soll von ehemaligen Wagner-Aktivisten über Social Media angeworben worden sein. Fachleute sprechen von sogenannten Wegwerfagenten, die für einen einzigen Auftrag angeheuert werden und deren Auffliegen gleichzeitig bewusst einkalkuliert wird.

Ex-Wagner-Söldner packt über schockierende Prigoschin-Befehle aus

In Deutschland wird unter anderem ein Sabotageakt auf eine Bahnstrecke im Vorjahr im Ruhrgebiet als Beleg für hybride russische Angriffe gewertet.

Prigoschins Wagner-Einheiten sollen zeitweise über 50'000 Kämpfer verfügt haben. Sie kämpften unter anderem in Afrika.

Putin mobilisierte die Truppe nach der Invasion 2022 für seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Nach fehlenden militärischen Erfolgen hatte sich Prigoschin 2023 gegen Putin gewandt und einen militärischen Zug nach Moskau gestartet. Putin konnte den Aufstand niederschlagen.

Prigoschin starb 2023 bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz.

Das könnte dich auch interessieren:

Russischer Agent in der Schweiz aufgeflogen: Er soll Paketbomben verschickt haben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die am wenigsten korrupten Länder gemäss Korruptions-Index
1 / 3
Die am wenigsten korrupten Länder gemäss Korruptions-Index

Die Schweiz ist einen Platz nach unten gerutscht.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bald mehr Fluglärm an der Goldküste? Das sind die Meinungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump bettelt um Liebe – und verhöhnt Opfer sexueller Gewalt
Die aktuelle US-Regierung unter Donald Trump ignoriert Urteile eigener Gerichte, verweist kritische Journalisten aus dem Weissen Haus, torpediert die Medien- und Redefreiheit. Und um dem Präsidenten noch mehr Macht zu verschaffen, definieren die Republikaner einen Tag im Kongress als ein Jahr.
Zur Story