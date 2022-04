Schweizer : Wenn wir meinen, wir können nichts erreichen, können wir direkt aufgeben. Die EU ist sehr wohl offen für Kritik und Opposition, auch aus Schengen-Staaten. Die Art, wie sich Frontex entwickelt hat, stellt massive Probleme dar. Wir haben jährlich tausende allein migrierender Kinder, die schlecht behandelt werden. Zahlreiche Menschen werden für mehrere Monate an den Grenzen in Haft gehalten, nicht zuletzt, damit sie nicht über die grüne Grenze gehen. Das ist alles Schengen-rechtswidrig. Wir müssen uns darum kümmern, weil wir eine völkerrechtliche Mitverantwortung haben.

Progin-Theuerkauf: Nichts. Frontex wird es weiter geben und es wird ohne die Schweiz genau gleich operieren, nur, dass wir dann gar nichts mehr mitbestimmen können. Das Gleiche würde in anderen Bereichen gelten, von denen wir auch ausgeschlossen wären, wie etwa in der Polizeizusammenarbeit.

Schweizer : Natürlich wollen die übrigen EU-Staaten, dass die Schweiz Mitglied bleibt. Weder Italien, noch Frankreich, Deutschland oder Österreich wollen ins Jahr 1998 zurück, als es die bilateralen Verträge mit der Schweiz nicht gegeben hat. Die Verhältnisse haben sich seit damals komplett geändert. Ein Ausschluss des Exportlandes Schweiz ist völlig undenkbar, alleine für die Wirtschaft oder wegen des Personalaufwands an den Grenzen. Vor allem will aber die EU im Schengenraum keine Rechtslücke.

Schengen/Dublin ist eine Zusammenarbeit europäischer Staaten in den Bereichen Justiz, Polizei, Asyl und Visa. Die Grundidee war es, dass der Reiseverkehr zwischen den europäischen Ländern vereinfacht wird und dennoch sicher bleibt. Mit Schengen wurden die Personenkontrollen zwischen den Schengen-Staaten grundsätzlich aufgehoben. Dublin bezeichnet die Zusammenarbeit im Bereich der Asylpolitik und sorgt dafür, dass eine Person nicht in mehreren Ländern gleichzeitig ein Asylgesuch stellen kann. Die Schweiz nimmt seit 2008 an dieser Zusammenarbeit teil.

Es ist die Kernfrage im Abstimmungskampf über den Beitrag an die oft kritisierte EU-Grenzschutzbehörde Frontex : Wird die Schweiz bei einem Nein am 15. Mai aus Schengen/Dublin ausgeschlossen? Nein sagen jene Gegnerinnen aus dem linken Lager, die das Referendum gegen die Vorlage ergriffen haben. Sie sind grundsätzlich dafür, dass die Schweiz Mitglied bleibt.

Was wird die Europäische Union tun, wenn die Schweizer Stimmbevölkerung am 15. Mai 2022 Nein zur Frontex-Vorlage sagt?

Was wird die Europäische Union tun, wenn die Schweizer Stimmbevölkerung am 15. Mai 2022 Nein zur Frontex-Vorlage sagt? Bild: keystone

Was gerade an der belarussisch-polnischen Grenze passiert

Khashoggi-Mord vergessen – Erdogan auf Freundschaftsbesuch in Saudi-Arabien

Bei seinem ersten Besuch in Saudi-Arabien seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammengetroffen. Beide Seiten hätten über Wege gesprochen, die Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitag nach dem Treffen. Erdogan hatte zuvor schon von einer «neuen Ära der Zusammenarbeit als zwei brüderliche Staaten» gesprochen.