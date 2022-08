«Tanz weiter!»: Hillary Clinton stärkt Sanna Marin den Rücken

Nach Kritik wegen eines Party-Videos hat die finnische Regierungschefin Sanna Marin prominente Unterstützung erhalten. Die frühere US-Aussenministerin Hillary Clinton veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt.

«Das bin ich in Cartagena, wo ich als damalige Aussenministerin für ein Treffen war», kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. «Tanz weiter, @marinsanna», fügte sie an die finnische Ministerpräsidentin gerichtet hinzu.

Die angesprochene Regierungschefin reagierte schon wenig später auf Clintons Rückendeckung. «Danke, Hillary Clinton», schrieb Marin auf Twitter und versah die Botschaft mit einem roten Herzen.

Marin war in die Kritik geraten, nachdem ein Video in die Öffentlichkeit geraten war, das sie tanzend und feiernd mit Freunden zeigt. Im Video zu hörende Kommentare waren von manchen als Hinweis auf Drogen interpretiert worden.

Marin hatte entsprechende Deutungen zurückgewiesen und einen Drogentest gemacht, um jeglichen Verdacht auszuräumen. Am Montag letzter Woche wurde das negative Ergebnis des Tests veröffentlicht. (sda/afp)