Superbowl: Menschen bei Parade der Kansas City Chiefs angeschossen

Super Bowl: Mehrere Menschen bei Parade der Kansas City Chiefs angeschossen

Eine Frau wird nach dem Zwischenfall im Anschluss an die Siegesfeier der Kansas City Chiefs zum Krankenwagen gebracht. Bild: keystone

Am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs nach ihrem Sieg beim Superbowl sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien in der Stadt Kansas City im US-Bundesstaat Missouri angeschossen worden, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit. Offizielle Informationen zu möglichen Todesopfern gab es zunächst nicht. Medien berichteten von mindestens einem Toten. Der Polizei zufolge wurden zwei bewaffnete Verdächtige festgenommen.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde. Laut Polizei fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs nahe einem Parkhaus. Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war unklar.

Bei der grossen Parade feierten die Kansas City Chiefs ihren vierten Super-Bowl-Titel. (sda/dpa)

Die Kansas City Chiefs sind mit der Trophäe in einem Bus zur Siegesfeier in Kansas City gefahren. Bild: keystone

Spieler Travis Kelce spricht zu den Anwesenden. Bild: keystone