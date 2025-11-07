Nebel
Türkei erlässt Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu wegen Völkermord

Türkei erlässt Haftbefehl: Netanjahu wegen Völkermord angeklagt

Im Gazastreifen herrscht seit einem Monat eine Waffenruhe. Jetzt will die türkische Justiz die israelische Regierung vor Gericht bringen.
07.11.2025, 20:4207.11.2025, 20:42
t-online

Die türkische Justiz hat Haftbefehle gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und weitere israelische Regierungsvertreter erlassen. Der Vorwurf ist Völkermord. Insgesamt seien Haftbefehle gegen 37 israelische Verdächtige verhängt worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul am Freitagabend. Neben Netanjahu gehören dazu auch Verteidigungsminister Israel Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir.

Die Gesuchten seien für «Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit» verantwortlich, die «systematisch durch den israelischen Staat im Gazastreifen verübt werden», erklärte die Generalstaatsanwaltschaft.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel seit dem Beginn des Krieges mehrfach Völkermord und das Aushungern der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vorgeworfen.

Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 21
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video
Video: watson
