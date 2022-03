Macron zeigt sich im Hoodie als Selenskyj 2.0 – das Internet ist gespalten

Der französische Präsident Emmanuel Macron überlässt normalerweise nichts dem Zufall. Das gilt auch für seinen optischen Auftritt: Massgeschneiderte Anzüge, glattrasiert und eine Frisur, die sitzt – so kennt man Macron.

Vor einigen Tagen zeigte er sich nun von einer ganz neuen Seite. Am Sonntag betrat der Präsident den Élysée-Palast etwas verschlafen, mit Hoodie und Dreitagebart. Der Pulli hat einen Aufdruck der französischen Luftwaffe.

Der Look erinnert viele an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dies löste in den Medien und auf Twitter Diskussionen aus:

«Macron ist so eifersüchtig auf Selenskyj, dass er sich anzieht wie er und sich ablichten lässt. Wir alle kannten so ein Kind in der Schule ... obwohl es dann selten später seine Lehrerin heiratete.»

«Ich habe gerade realisiert, dass das Foto von Macron im Hoodie, dem ich den ganzen Tag begegnete, keine Montage ist.»

«Selenskyj hat die Entschuldigung, unter Beschuss zu stehen. Macrons Entscheidung, seinen heiss geliebten Anzug an den Nagel zu hängen, ist etwas weniger plausibel.»

«Ich wusste bis heute nicht, dass Macron der erste Präsident ist, der nicht im Militär war. Er hat wohl durch das viele Lernen die Rekrutierung verpasst.»

Bei allem Spott gibt es aber auch lobende Worte ...

(lak)