Was diesem Panzer passiert ist, sollte die Russen beunruhigen

Wenn man «The Drive» glauben darf, verbirgt das Video eine Information, die noch viel wichtiger ist. Sie hängt mit dem Ort zusammen, an dem die Aufnahmen gemacht wurden. Laut «Phoenix TV» ereignete sich die Explosion in der Nähe der Stadt Novoazovsk.

Das Video, das am 6. Mai von einer Reporterin des chinesischen Staatsfernsehens «Phoenix TV» gedreht wurde, zeigt, wie sich mitten auf einer Landstrasse eine Explosion ereignet. Aus dem gigantischen Feuerball erhebt sich etwas, das wie der Turm eines Panzers aussieht, der in die Luft geschleudert wird 👇.

Aber selbst wenn man all diese Dinge im Hinterkopf hat, ist das Video des «fliegenden Geschützturms», wie er in den sozialen Netzwerken genannt wurde, beeindruckend und erstaunlich.

SP-Nationalrätin will Genderstern einführen – und sticht damit in ein Wespennest

Wie Brüssel den Bundesrat umdribbelt

Bei dem Treffen in der EU-Zentrale erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission, er sei bereit, im Juni in die Schweiz zu reisen. Das berichtet SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nach einer einstündigen Diskussion mit Maros Sefcovic. Doch es gibt Bedingungen.

Während Maros Sefcovic, der Vizepräsident der EU-Kommission, seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt hat und es in diesem Rahmen kein Treffen mit Bundespräsident Ignazio Cassis geben wird, kommt eine Delegation der SP Schweiz zum Handkuss: Am Freitagmorgen traf die achtköpfige SP-Gesandtschaft Sefcovic zu einem einstündigen Gespräch in der EU-Hauptzentrale im Brüsseler Berlaymont-Gebäude. Dabei habe Sefcovic erklärt, «dass er bereit ist, noch im Juni in die Schweiz zu reisen und sich auch mit den Sozialpartnern, Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie Vertretern der Wirtschaft zu treffen». Das berichtete Delegations-Leiter Nationalrat Eric Nussbaumer kurz nach dem Treffen gegenüber dieser Zeitung.