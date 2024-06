Neue Fotos zeigen zurückgekehrten Kriegsgefangenen aus Russland in «entsetzlichem» Zustand

Roman Gorylik ist einer von vielen Gefangenen, die im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zurück in die Ukraine konnten. Nun machen Bilder von ihm die Runde, die erschrecken.

Ende Mai tauschte die Ukraine Gefangene mit Russland aus. Dabei kehrten 75 Ukrainer und Ukrainerinnen nach Hause zurück. Gemäss dem Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, berichteten alle, die aus der Gefangenschaft zurückkehrten, von Folter. Mindestens ein Drittel der geretteten Personen sei zudem verletzt, schwer krank oder invalid, und alle hätten stark an Gewicht verloren.

Die ukrainischen Kriegsgefangenen nach ihrer Übergabe in der ukrainischen Sumy-Region. Bild: keystone

Am Mittwoch veröffentlichten die ukrainischen Behörden mehrere Fotos von einem der ursprünglichen Gefangenen. Die Bilder des 40-jährigen Roman Gorilyk zeigen, wie sehr ihn die russische Gefangenschaft mitgenommen hat.

Der Zustand von Roman und anderen ukrainischen Kriegsgefangenen ruft Entsetzen hervor und weckt Assoziationen mit den dunkelsten Seiten der Menschheitsgeschichte - den Konzentrationslagern der Nazis, erklärte die Koordinationsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen, eine ukrainische Regierungsbehörde, in einer Erklärung. Sie wurde zusammen mit den Fotos auf Telegram gepostet, wie verschiedene Medien, darunter die ukrainische «Ukrainian national news (UNN)» sowie das US-amerikanische CNN, berichten.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sagte, die Gefangenen seien in einem «entsetzlichen» Zustand in die Ukraine zurückgekehrt. «Die Folter durch Verhungern ist ungeheuerlich, die Schläge und die Gewalt sind ausgeklügelt», sagte er in einer auf X veröffentlichten Erklärung und warf Russland vor, internationale Menschenrechtsabkommen zu ignorieren. Weiter fragt Podoljak: «Wieso ist das möglich? Weil Russland das Völkerrecht und alle Konventionen ausser Kraft gesetzt hat. Es gibt keine Genfer Konvention mehr.»

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Bild: keystone

Die Genfer Konventionen sind die internationalen Gesetze zur Regelung bewaffneter Konflikte. Gemäss ihnen müssen Kriegsgefangene menschlich und würdevoll behandelt werden und eine tägliche Grundnahrungsration erhalten, «die nach Menge, Beschaffenheit und Vielfalt ausreicht, um die Gesundheit der Kriegsgefangenen zu erhalten und einen Gewichtsverlust oder die Entstehung von Ernährungsmängeln zu verhindern».

Nach Angaben der Koordinierungsstelle für die Behandlung von Kriegsgefangenen war Roman Gorilyk einer von 169 Nationalgardisten, die den Auftrag hatten, das Kernkraftwerk Tschernobyl zu bewachen. Gleich zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 wurden die Wachleute von einmarschierenden russischen Streitkräften gefangen genommen. Zunächst wurden sie in Weissrussland, danach in Russland bis letzte Woche in Gefangenschaft gehalten. Demnach werden 89 dieser Menschen immer noch gefangen gehalten. Moskau würde sie im Austausch gegen russische Soldaten, die im Kampf gefangen genommen wurden, einsetzen. (lak)