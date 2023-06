Wolodymyr Selenskyj richtet eine Ansage an Wladimir Putin. Bild: keystone

Selenskyj bestätigt Gegenoffensive – das weiss man über die aktuellen Kämpfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Gegenoffensive bestätigt. Wladimir Putin liess er ausrichten, seine Generäle seien guter Stimmung.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj laufen Gegenangriffe im Krieg gegen Russland. Mit Details hielt sich Selenskyj am Samstag jedoch zurück. «In der Ukraine finden Gegenoffensiven und Defensivaktionen statt, aber ich werde nicht sagen, in welcher Phase sie sich befinden», sagte er in Kiew. Die Generäle seien guter Stimmung. «Richten Sie das Putin aus», fügte er hinzu.

Die Ukraine hat monatelang eine gross angelegte Gegenoffensive angekündigt, um von Russland besetzte Gebiete im Süden und Osten des Landes zurückzuerobern. Russland erklärt seit Wochenbeginn, dass die Offensive begonnen habe und bisher gescheitert sei. Zuletzt sagte dies Präsident Wladimir Putin. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar erklärte, es werde keine Mitteilungen geben, solange keine Klarheit auf dem Schlachtfeld herrsche.

Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine im Ticker:

Auf die Frage nach einer Stellungnahme zu den Äusserungen von Putin am Freitag, zuckte Selenskyj mit den Schultern und zog die Augenbrauen hoch. Angaben zum Kriegsverlauf lassen sich grösstenteils nicht unabhängig überprüfen. Putin hatte erklärt, für den Beginn der Gegenoffensive spreche der Einsatz der strategischen Reserve. Die ukrainischen Soldaten hätten bislang aber keinen Erfolg. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, ukrainische Soldaten hätten in den Regionen Donezk und Saporischschja sowie in der Gegend um Bachmut im Osten vergeblich versucht, vorzustossen.

Selenskyj hielt sich am Samstag zwar auch in seiner abendlichen Videoansprache mit Details zum Stand der Gefechte zurück. Er sagte aber: «Dank all jenen, die ihre Positionen halten, und jenen, die vorrücken». Der Präsident verwies auf die Front im Osten und im Süden der Ukraine, wo es die schwersten Kämpfe gibt. Vize-Verteidigungsministerin Maliar deutete auf dem Kurznachrichtendienst Telegram an, dass die Befreiung einer Stadt noch nicht beim Einrücken der Soldaten, sondern erst bei der Festigung der Position gemeldet werde.

Die ukrainische Regierung hat bisher Berichte zurückgewiesen, dass die grossangelegte Gegenoffensive bereits begonnen habe, und hält sich in dieser Hinsicht an eine strenge Informationssperre.

Bei Bachmut ist die ukrainische Armee nach Angaben des Militärs an einigen Stellen bis zu 1.4 Kilometer vorgerückt. Der Generalstab erklärte, die ukrainischen Truppen hätten russische Angriffe bei Bachmut und Marjinka zurückgeschlagen. Russland habe schwere Verluste erlitten, die das Land zu verheimlichen versuche. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Nach britischer Einschätzung haben die ukrainischen Streitkräfte bei den Kämpfen im Süden und Osten des Landes in den vergangenen 48 Stunden einige Fortschritte erzielt. In einigen Gebieten seien sie wahrscheinlich gut vorangekommen und hätten die erste russische Verteidigungslinie überwunden, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. In anderen Gebieten sei der Vormarsch dagegen langsamer gewesen.

Auf russischer Seite hätte es wohl einige glaubwürdige Verteidigungseinsätze gegeben. Andere Einheiten hingegen hätten sich ungeordnet zurückgezogen. Dabei häuften sich Berichte über Opfer unter den russischen Truppen beim Rückzug durch eigene Minenfelder.

Weitere interessante Artikel:

(t-online, reuters)