Ein User bringt es auf den Punkt

«Dies ist eine aufregende Woche für mich.



Apple hat seine alljährliche Entwicklerkonferenz. Ich arbeite im Apple-Universum. Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich damit, eine wunderbare Gruppe von Menschen in ihrer glücklichen Blase der Isolation zu beobachten, die darüber sprechen, wie wir mit wunderbarer neuer Technologie vorankommen werden.



Die andere Hälfte meiner Zeit verbringe ich damit, an die Menschen in der Ukraine zu denken und den unermesslichen Schmerz und das Leid zu beobachten, das russische imperialistische barbarische Terroristen mit ihrer von Menschenhand verursachten Katastrophe der Sprengung des Nova-Kachowka-Damms verursachen, zusätzlich zu all dem Schmerz, den sie in den letzten 9 Jahren und Jahrhunderten bereits verursacht haben.



Sie sind so unglaublich gegensätzlich, dass ich mich frage, ob diese beiden überhaupt in derselben Welt leben?



Ja. Ja, das sind sie. Der Mensch ist zu beidem fähig.



Wir können Technologie nutzen, um uns gegenseitig unsagbares Leid zuzufügen.



Wir können die Technologie aber auch nutzen, um die Lebensbedingungen der Menschen durch Freundlichkeit, Fortschritt und Innovation zu verbessern.



Jeder von uns wählt aus, was er sein möchte. 8 Milliarden Entscheidungen werden jeden Morgen getroffen, immer und immer wieder, jeden Tag.



In einer Welt voller Russen, sei die Ukraine.»