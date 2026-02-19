bedeckt
DE | FR
burger
International
Unternehmen

Nestlé: CEO erwartet keinen dauerhaften Schaden nach Babymilch-Panne

Nestlé-CEO erwartet keinen dauerhaften Schaden nach Babymilch-Panne

19.02.2026, 09:1419.02.2026, 09:14

Der Rückruf vergifteter Babynahrung wird das Wachstum von Nestlé 2026 bremsen. CEO Philipp Navratil glaubt jedoch nicht an einen langfristigen Schaden für das Unternehmen, wie er am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagte.

Hat gut lachen: Philipp Navratil.
Nestlé CEO Philipp Navratil.Bild: William Gammuto

2025 fielen beim weltgrössten Nahrungsmittelhersteller im Zusammenhang mit dem Rückruf Kosten von insgesamt 185 Millionen Franken für Produktrückgaben und Bestandesabschreibungen an, wie es hiess. Im laufenden Jahr dürften die Effekte zudem das organische Wachstum des Konzerns um 20 Basispunkte bremsen.

Zusätzliche Auswirkungen wegen möglicher Zurückhaltung bei den Konsumenten seien noch unklar und schwer zu beziffern, sagte Finanzchefin Anna Manz. Die Auswirkungen könnten das organische Wachstum ans untere Ende der für 2026 angepeilten Spanne von rund 3 bis 4 Prozent trieben, hiess es.

Über späte Rückrufe der Konkurrenz überrascht

Einen dauerhaften strukturellen Schaden oder eine Beeinträchtigung anderer Marken erwartet Nestlé nicht, auch wenn ein Teil des Vertrauens wieder aufgebaut werden müsse, sagte CEO Navratil. Der Konzern habe rasch reagiert und Behörden sowie Branche sofort informiert.

Drei Dosen Babynahrung inszeniert mit Licht waehrend der Einweihung der neuen Produktionslinie fuer Babynahrung bei der Nestle Schweiz AG in Konolfingen, am Mittwoch, 25. November 2015. (KEYSTONE/Domi ...
Nestlé hat den Rückruf inzwischen abgeschlossen und die Produktion in allen Fabriken wieder aufgenommen.Bild: KEYSTONE

Navratil äusserte sich überrascht, dass andere ebenfalls betroffene Babymilchpulverproduzenten wie der französische Konkurrent Danone mit Rückrufen zugewartet hätten. Er betonte allerdings, er könne nicht für die Wettbewerber sprechen und wisse nicht, warum sie später reagiert hätten.

Werke laufen rund um die Uhr

Nestlé hat den Rückruf inzwischen abgeschlossen und die Produktion in allen Fabriken wieder aufgenommen. Die Werke liefen derzeit rund um die Uhr, um Lieferengpässe zu vermeiden, sagte Navratil.

Nestlé hatte Ende Dezember in einer zugekauften Öl-Zutat eines chinesischen Herstellers das Bakteriengift Cereulid entdeckt und Ende 2025 die grösste Rückrufaktion seiner Geschichte in total gegen 60 Ländern gestartet.

Der Konzern nutzt inzwischen alternative Zulieferer und führt umfassende Tests vor, während und nach der Produktion durch. Cereulid habe in Säuglingsnahrung keinen Platz, und Nestlé arbeite mit strengeren Standards als den europäischen Referenzwerten, hiess es. (sda/awp)

Mehr zum Thema:

Gift und Rückruf, tote Kleinkinder – das ist im Babynahrungsskandal bisher passiert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Baby-Tipps für Eltern in 29 einfachen Bildern
1 / 31
Baby-Tipps für Eltern in 29 einfachen Bildern
Eltern haben es nicht leicht. Haben sie doch Verantwortung für ein kleines Lebewesen! Zum Glück gibt es diese Anweisungen aus dem Buch «Safe Baby Handling Tips» von David und Kelly Sopp. Hier mit einem Tipp zur Verkehrssicherheit.bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verwaister Baby-Otte nach Orca-Angriff in Alaska gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump: Insel Diego Garcia für Verteidigung wichtig
Angesichts einer möglichen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran pocht US-Präsident Donald Trump darauf, dass Grossbritannien doch nicht wie geplant die Chagos-Inseln an Mauritius zurückgibt. Im Falle eines Scheiterns der derzeitigen Verhandlungen unter anderem über das iranische Atomprogramm könnten die USA auf die Insel Diego Garcia angewiesen sein, um einen möglichen Angriff aus Teheran abzuwehren, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.
Zur Story