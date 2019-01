Wenn der Stiefvater zur «Massage» bittet: Hollywoodstar Sally Field über ihr Leben

Wer sich für Hollywood interessiert, MUSS die Autobiografie von Sally Field lesen. Ein ehrliches, berührendes, packendes, trauriges Buch über sechs Jahrzehnte in der Filmindustrie.

Dass es nicht zu einer Penetration kam, wertet Sally Field als Zeichen von «Liebe». Der Liebe ihres Stiefvaters Jock Mahoney nämlich, der Hollywood in den 40er-Jahren als Stuntman betrat und in den 50ern zum TV-Serienstar wurde. Ein Mann, an dem alles etwas zu handfest war, besonders seine Zuneigung zu Sally.

Jock ist der erste Mann, der so richtig ins matriarchale Gefüge der Field-Family einzudringen vermag. Da ist die Grossmutter Joy, die mit Mutter und Schwestern in einem kleinen, …