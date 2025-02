Das leidgeplagte San Francisco erfährt gleich zwei Rückschläge

So hatten sich die Initianten die Skulptur am Union Square in San Francisco vorgestellt.

So hatten sich die Initianten die Skulptur am Union Square in San Francisco vorgestellt. Bild: Visualisierung: Rhaa Landscape Architecture + Planning

Die Gegend rund um den Union Square in San Francisco gehörte bis vor der Coronakrise zu den fixen Sightseeing-Stationen. Doch in den vergangenen Jahren sind bekannte Geschäfte wie Uniqlo und H&M weggezogen – und niemand ersetzte sie. Die Folge: Die Strassen rund um den Platz wirken verwahrlost, die Leerstände sind enorm. An den Schaufenstern prangen reihenweise Schilder. «For Lease» oder «Your Brand Here» steht darauf – neue Mieter werden verzweifelt gesucht. Die vielen Obdachlosen und Drogensüchtigen, die gebückt durch die Stadt streichen oder mit alten Decken oder Zeitungen überdeckt am Strassenrand liegen, tragen zum Gesamtbild bei.

Trump freut's – so reagiert die Welt auf Deutschlands Wahlen

Nach der deutschen Bundestagswahl sind die ersten Glückwünsche aus dem Ausland in Berlin eingetroffen. Vor allem aus dem rechten und konservativen Lager kamen Grüsse an die Wahlsieger von der Union und die deutlich erstarkte AfD. Eine Übersicht.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich erfreut über das Ergebnis der Bundestagswahl. «Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen», schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social in Grossbuchstaben. Ähnlich wie in den USA hätten die Menschen in Deutschland genug von der «Agenda ohne gesunden Menschenverstand» – vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung, so der Republikaner. Es sei ein «grossartiger Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten». Er schrieb: