Rapper Pras aus Band the Fugees zu 14 Jahren Haft verurteilt

Prakazrel Michel gehörte zur 1988 gegründeten Band «The Fugees». Bild: keystone

Rapper Pras von den «Fugees» zu 14 Jahren Haft verurteilt

Mehr «International»

Prakazrel Michel, auch bekannt als Rapper «Pras» aus der Band «The Fugees», ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Dies verkündete am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Strafgericht der USA.

Der Rapper wurde beschuldigt, im Jahr 2012 illegale Spenden in den Wahlkampf von Ex-US-Präsident Barack Obama investiert zu haben. Der Rapper äusserte sich zunächst nicht zu seiner Verurteilung.

Die Staatsanwälte des Justizministeriums, die den Rapper angeklagt hatten, hatten zuerst eine lebenslange Haft für den 53-Jährigen gefordert.

Der Verteidiger von Pras bezeichnete die Haftstrafe von 14 Jahren als «völlig unverhältnismässig zur Tat». Der Grammy-ausgezeichnete Rapper werde Berufung gegen das Strafmass einlegen.

Barack Obama trat 2013 seine zweite Amtszeit als Präsident der USA an. Bild: keystone

Bereits im April 2023 wurde Michel von einem Gericht schuldig gesprochen, unter anderem wegen Verschwörung. Ihm wurde vorgeworfen, dass er im Jahr 2012 illegale Gelder des malaysischen Finanziers Low Taek Jho in eine illegale Kampagne zur Wiederwahl von Barack Obama investiert haben soll.

Low Taek Jho gilt als Drahtzieher eines internationalen Geflechts aus Geldwäsche und Korruption. Über dieses sollen Milliarden an Dollar des malaysischen Staatsfonds 1MDB entnommen worden sein.

Wann ein potenzielles Berufungsverfahren beginnen wird und was der Rapper in diesem fordern wird, ist noch nicht bekannt. (nib)