Der Hirtenhund Buford fand den vermissten Jungen. Quelle: Yavapai County Sheriff’s Office

Hund rettet vermisstes Kleinkind in der Wüste von Arizona

Ein zweijähriger Junge wurde in der Wüste Arizonas vermisst. Ein Hirtenhund kam unerwartet zur Rettung.

Finn Michalski / t-online

Ein Artikel von

Im US-Bundesstaat Arizona ist am Montagnachmittag ein zweijähriger Junge zeitweise verschwunden. Boden Allen wurde zuletzt in seinem Heimatort, einem abgelegenen Städtchen mit rund 1'000 Einwohnern, gesehen. Trotz einer grossangelegten Suchaktion mit rund 40 Beteiligten und einem Helikopter blieb der Junge zunächst verschwunden. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit entdeckten die Helfer im Suchgebiet zwei Pumas – eine Sichtung, der die Sorge um das Kind weiter verstärkte.

Hinzu kommt, dass die nächtlichen Temperaturen in der Region auf vier bis zehn Grad Celsius sinken können. Boden trug laut Angaben lediglich eine Schlafanzughose und ein Unterhemd.

Hund findet vermisstes Kind

Am Dienstagmorgen dann die überraschende Wende: Der Landwirt Scotty Dunton wollte gerade in die Stadt fahren, als er am Eingang seines Grundstücks eine ungewöhnliche Beobachtung machte. «Ich hatte von dem vermissten Kind gehört und als ich aus der Einfahrt fuhr, bemerkte ich, dass mein Hund am Eingang sass», sagte Dunton dem US-Sender KPHO, einem lokalen Ableger von CBS. Neben seinem Hund Buford sass ein kleiner Junge in Schlafanzug und Unterhemd.