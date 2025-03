Liess sich von den Republikanern feiern: Donald Trump vor dem US-Kongress. Bild: keystone

Trump feiert sich bei Rekord-Rede – Demokraten protestieren laut und leise

So macht es Spass, Präsident zu sein: Der amerikanische Präsident hat sich in der Nacht auf den Mittwoch im Kongress von seinen Parteifreunden bejubeln lassen. Selbst einige Störaktionen der Opposition konnten Donald Trump nicht aus dem Konzept bringen.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Al Green hatte am Dienstag kein Interesse daran, Donald Trump zuzuhören. Also unterbrach der 77 Jahre alte Abgeordnete aus Texas den amerikanischen Präsidenten, kaum hatte Trump in einem triumphalen Tonfall seine Rede vor beiden Kammern des Kongresses begonnen. «Wir haben keinen Präsidenten», schrie der Demokrat, der vor einigen Tagen bereits ein (chancenloses) Amtsenthebungsverfahren gegen Trump lanciert hatte. Und: Die Bevölkerung habe Trump nicht den Auftrag erteilt, den Haushalt auf dem Buckel armer Amerikanerinnen und Amerikaner zusammenzustreichen.

Al Green ging Trump zu Beginn lautstark an. Bild: keystone

Tumultartige Szenen folgten. Trump versuchte zu sprechen. Der willensstarke Green unterbrach ihn. Schliesslich verwarnte Speaker Mike Johnson, der Hausherr, den Abgeordneten. Und weil dem Demokraten das egal war, forderte ihn der Sergeant-at-Arms dazu auf, den Versammlungssaal zu verlassen. Und Green fügte sich dieser Aufforderung, zur Gaudi der Republikaner. Er habe nicht anders gekonnt, sagte er später.

«Es lohnt sich, die Leute wissen zu lassen, dass es einige Leute gibt, die sich wehren.»

Al Green wird aus dem Saal geführt, bevor Trump richtig angefangen hat. Bild: keystone

Mit Greens Protestaktion war der Ton gesetzt. Trump wurde während seiner mehr als 100 Minuten dauernden Rede immer wieder von oppositionellen Politikerinnen und Politikern unterbrochen. Demokraten buhten. Sie schrien:

«Sie lügen und lügen und lügen.»

Sie hielten kleine Schilder hoch, auf denen zum Beispiel zu lesen war: «Falsch.» Oder sie verliessen den Saal, aus Protest, oder weil sie Trump einfach nicht mehr zuhören wollten.

Elon Musk klatscht begeistert

Trump fiel dies natürlich auf. Er könne heute Abend nichts sagen, um die Demokraten glücklich zu stimmen, sagte er. Sie seien nicht bereit, selbst «astronomische Verdienste» zu beklatschen. Nicht einmal an diesem Abend, «an dem wir so viele unglaubliche Siege für diese Nation feiern». Traurig sei dies, sagte Trump.

Die Republikaner wiederum mussten sich nicht zweimal bitten lassen, um ihren Präsidenten zu beklatschen. Immer wieder unterbrachen die rechten Abgeordneten Trump mit tosendem Applaus, brachen in patriotische Sprechgesänge («USA, USA») aus oder riefen ganz einfach den Namen des neuen Präsidenten.

Frenetisch klatschte dabei auch Elon Musk, der reichste Mann der Welt, der auf der Besuchertribüne des Repräsentantenhauses Platz genommen hatte. Musk ist ein enger Berater des Präsidenten; im Auftrag von Trump durchsucht er derzeit die Bundesverwaltung nach Sparpotenzial und sorgt damit nicht nur in Washington für grosse Unruhe.

Hatte seinen Spass auf der Tribüne: Elon Musk. Bild: keystone

Der tosende Jubel, die minutenlangen Klatsch-Orgien, die gefielen Trump, keine Frage. Sie machten wett, dass seine Amtseinführung im Januar wetterbedingt nicht vor einem Massenpublikum stattgefunden hatte. «Die Menschen lieben unser Land wieder», sagte der neue Präsident zufrieden.

Ausserdem ist Trump tatsächlich der Meinung, dass er in den ersten sechs Wochen seiner Amtszeit bereits sehr viel erreicht hat – und zwar mehr, als einige Präsidenten während acht Jahren vollbracht hätten, wie er in seiner Rede betonte. «Die Revolution des gesunden Menschenverstandes erfasst die Welt», sagte Trump.

Das ist eine sehr optimistische Sichtweise. Aber Trump war schon immer ein guter Verkäufer. Also zählte er seine angeblichen und tatsächlichen Verdienste Punkt für Punkt auf, und sprach über die Einwanderungspolitik, seine Pläne zur vollständigen Sanierung des tiefroten amerikanischen Haushaltes mit Hilfe von Strafzöllen und seine Aussenpolitik.

Trump sagt nicht, ob er wieder mit Selenski reden wird

Neuigkeiten erzählte er dabei keine. Aber das störte den amerikanischen Präsidenten noch nie. Also wiederholte er seinen Wunsch, das dänische Territorium Grönland zu annektieren, «so oder so». Auch betonte er erneut, dass die Zeit gekommen sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. «Wenn man Kriege beenden will, dann muss man mit beiden Seiten sprechen», sagte Trump. Er erwähnte auch, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ihm nach dem Eklat im Weissen Haus «einen Brief» geschickt habe. Dabei handelte es sich wohl um die Stellungnahme Selenski, die dieser im Internet verbreitet hatte. Trump sagte nicht, ob er diese Quasi-Entschuldigung des Ukrainers akzeptiert hatte.

Stattdessen liess er sich feiern, von seinen Parteifreunden. Als die Rede gegen 23 Uhr (Lokalzeit) zu Ende war, da klatschten die Republikaner noch einmal frenetisch. Die demokratische Seite des grossen Versammlungssaals im Kongress, die war zu diesem Zeitpunkt nur noch zur Hälfte besetzt. Kein der noch anwesenden linken Abgeordneten wollte klatschen. (bzbasel.ch)