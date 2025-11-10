Das Einfamilienhaus in Queens, New York war einst Donald Trumps Elternhaus. screenshot: zillow.com

Hier lebte Donald Trump als Kind – jetzt kannst du das Haus kaufen

Die ersten vier Jahre seines Lebens verbrachte der aktuelle US-Präsident Donald Trump im New Yorker Viertel Queens. Nun kann man das Haus in Jamaica Estates kaufen.

Fast 75 Jahre alt ist das Einfamilienhaus. screenshot: zillow.com

Das Haus wurde im Jahr 1940 durch Donald Trumps Vater Fred Trump erbaut. Dort verbrachte Donald Trump die ersten vier Jahre seines Lebens, bis die Familie in ein grösseres Haus in der Nähe umzog. Dies berichtet das «Wall Street Journal».

2016 wurde das Haus von einem Investor aufgekauft, der vermutete, dass der Preis der Immobilie steigen würde, falls Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Damit hatte er recht. Der Investor Michael Davis bezahlte 2016 1,39 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 verkaufte er es bereits für 2,14 Millionen weiter.

So sah das Haus 2016 aus. Bild: screenshot: prusa.com

Ab 2017 konnte das Haus für kurze Zeit als Airbnb gemietet werden. Inklusive Details, die auf den heutigen US-Präsidenten hinwiesen. So lag angeblich eine Ausgabe von Trumps Buch «Trump: The Art of the Deal» auf einem Nachttisch.

Eines der 2017 eingerichteten Zimmer. Bild: screenshot: prusa.com

Die Aktion, das Haus mieten zu können, sei nach kurzer Zeit jedoch wieder beendet worden. Vermutlich wegen der politischen Brisanz, die sie auslöste.

Ein Büro voller Bücher und einer Vitrine im Elternhaus Trumps. Bild: screenshot: prusa.com

In den darauffolgenden Jahren wurde das Haus leer zurückgelassen. Dadurch entwickelte sich Schimmel und das Einfamilienhaus wurde von rund 30 Strassenkatzen besetzt. Im Februar 2025 wurde das Haus für 835’000 US-Dollar von einem Immobilienentwickler gekauft.

Der Immobilienentwickler Tommy Lin renovierte das Haus für rund eine halbe Million. Dies sei dringend nötig gewesen, wie er gegenüber dem «Wall Street Journal» sagt. Es sei unbewohnbar gewesen, es hätte keinen Strom und kein fliessendes Wasser mehr gehabt, sagt der Immobilienentwickler weiter.

Jamaica Estates sei eine bleibte Wohngegend. Bild: Screenshot: zillow.com

Das Haus hat nach der Renovation 232 Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu komm ein Keller. Originale Elemente wie die Fassade und ein alter Holzofen seien beibehalten worden.

Die renovierte Küche des Trump-Hauses. Bild: Screenshot: zillow.com

Nichtsdestotrotz wurde das Haus grossflächig renoviert und modernisiert. Heute hat das Haus fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer.

Modern eingerichtet und komplett neu. Bild: Screenshot: zillow.com

Hinzu kommen eine Küche, ein Wohnzimmer und zwei Zimmer, die als Büro oder Kinderspielzimmer verwendet werden können.

Eines der fünf Schlafzimmer. Bild: Screenshot: zillow.com

Das Haus ist nun für aktuell 2,3 Millionen Dollar zu kaufen. Vom ehemaligen Haus der Trumps und deren Leben darin ist kaum mehr etwas zu sehen. (nib)