wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Haus in dem Donald Trump als Kind in New York lebte kann man kaufen

Elternhaus Donald Trump
Das Einfamilienhaus in Queens, New York war einst Donald Trumps Elternhaus.screenshot: zillow.com

Hier lebte Donald Trump als Kind – jetzt kannst du das Haus kaufen

10.11.2025, 17:2410.11.2025, 17:24

Die ersten vier Jahre seines Lebens verbrachte der aktuelle US-Präsident Donald Trump im New Yorker Viertel Queens. Nun kann man das Haus in Jamaica Estates kaufen.

Elternhaus Donald Trump
Fast 75 Jahre alt ist das Einfamilienhaus.screenshot: zillow.com

Das Haus wurde im Jahr 1940 durch Donald Trumps Vater Fred Trump erbaut. Dort verbrachte Donald Trump die ersten vier Jahre seines Lebens, bis die Familie in ein grösseres Haus in der Nähe umzog. Dies berichtet das «Wall Street Journal».

2016 wurde das Haus von einem Investor aufgekauft, der vermutete, dass der Preis der Immobilie steigen würde, falls Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Damit hatte er recht. Der Investor Michael Davis bezahlte 2016 1,39 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 verkaufte er es bereits für 2,14 Millionen weiter.

Donald Trumps Elternhaus vor Renovation
So sah das Haus 2016 aus.Bild: screenshot: prusa.com

Ab 2017 konnte das Haus für kurze Zeit als Airbnb gemietet werden. Inklusive Details, die auf den heutigen US-Präsidenten hinwiesen. So lag angeblich eine Ausgabe von Trumps Buch «Trump: The Art of the Deal» auf einem Nachttisch.

Donald Trumps Elternhaus vor Renovation
Eines der 2017 eingerichteten Zimmer.Bild: screenshot: prusa.com

Die Aktion, das Haus mieten zu können, sei nach kurzer Zeit jedoch wieder beendet worden. Vermutlich wegen der politischen Brisanz, die sie auslöste.

Donald Trumps Elternhaus vor Renovation
Ein Büro voller Bücher und einer Vitrine im Elternhaus Trumps.Bild: screenshot: prusa.com

In den darauffolgenden Jahren wurde das Haus leer zurückgelassen. Dadurch entwickelte sich Schimmel und das Einfamilienhaus wurde von rund 30 Strassenkatzen besetzt. Im Februar 2025 wurde das Haus für 835’000 US-Dollar von einem Immobilienentwickler gekauft.

Der Immobilienentwickler Tommy Lin renovierte das Haus für rund eine halbe Million. Dies sei dringend nötig gewesen, wie er gegenüber dem «Wall Street Journal» sagt. Es sei unbewohnbar gewesen, es hätte keinen Strom und kein fliessendes Wasser mehr gehabt, sagt der Immobilienentwickler weiter.

Elternhaus Donald Trump
Jamaica Estates sei eine bleibte Wohngegend.Bild: Screenshot: zillow.com

Das Haus hat nach der Renovation 232 Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu komm ein Keller. Originale Elemente wie die Fassade und ein alter Holzofen seien beibehalten worden.

Elternhaus Donald Trump
Die renovierte Küche des Trump-Hauses.Bild: Screenshot: zillow.com

Nichtsdestotrotz wurde das Haus grossflächig renoviert und modernisiert. Heute hat das Haus fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer.

Elternhaus Donald Trump
Modern eingerichtet und komplett neu.Bild: Screenshot: zillow.com

Hinzu kommen eine Küche, ein Wohnzimmer und zwei Zimmer, die als Büro oder Kinderspielzimmer verwendet werden können.

Elternhaus Donald Trump
Eines der fünf Schlafzimmer.Bild: Screenshot: zillow.com

Das Haus ist nun für aktuell 2,3 Millionen Dollar zu kaufen. Vom ehemaligen Haus der Trumps und deren Leben darin ist kaum mehr etwas zu sehen. (nib)

Mehr zu Donald Trump:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz und rund um den Globus
1 / 12
Die schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz und rund um den Globus
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko spanisch spricht»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk +++ Russische Regionen lösen Luftalarm aus
2
Angriffe Israels in mehreren Teilen des Libanons
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Trump droht BBC mit rechtlichen Schritten +++ Rudy Giuliani wird begnadigt
5
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
Der US-Shutdown steht (vorerst) vor dem Ende – das Wichtigste in 5 Punkten
Der US-Senat hat ein Übergangsbudget angenommen, damit sind die Chancen auf ein Ende des längsten Shutdowns der US-Geschichte deutlich gestiegen. Das ist über die Verhandlungen bekannt.
Seit Anfang Oktober war der US-Staatsbetrieb zu einem grossen Teil stillgelegt, weil sich der Kongress nicht auf ein neues Budget einigen konnte. Nun haben einige Demokraten nachgegeben und ermöglicht, einen Übergangshaushalt zu verabschieden.
Zur Story