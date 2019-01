«Sinnlos ermordet»: 21-Jähriger erschiesst mindestens fünf Menschen in Bank in Florida

Ex-Anwalt Cohen verschiebt Anhörung – weil er angeblich von Trump bedroht wird

Die mit grosser Spannung für 7. Februar erwartete Anhörung von Donald Trumps verurteiltem Ex-Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress wird verschoben.

Cohens Rechtsberater Lanny Davis veröffentlichte am Mittwoch ein Statement, wonach Cohen und seine Familie von Seiten Trumps und dessen Anwalt Rudy Giuliani bedroht werde. «Dies ist eine Zeit, in der Herr Cohen seine Familie und deren Sicherheit an erste Stelle setzen muss», heisst es in der Stellungnahme weiter.

Cohen werde weiterhin mit allen …