Donald Trump Gesundheitszustand: Die Medienkonferenz jetzt live.

President Donald Trump speaks during an event about the relocation of U.S. Space Command headquarters from Colorado to Alabama in the Oval Office of the White House, Tuesday, Sept. 2, 2025, in Washing ...
Donald Trump gab am Dienstag eine denkwürdige Medienkonferenz.Bild: keystone

«Alles Fake News»: Trump dementiert Gerüchte über angeblich schlechte Gesundheit

Um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist es in den letzten Tagen auffällig ruhig geworden. Jetzt gibt er eine Medienkonferenz.
02.09.2025, 20:5002.09.2025, 22:34
Mehr «International»

Am Dienstagnachmittag US-amerikanische Zeit hat US-Präsident Donald Trump eine vielbeachtete Medienkonferenz im Weissen Haus abgehalten. Zuvor war in den USA, vor allem auf Social Media, viel über den Gesundheitszustand von Donald Trump spekuliert worden.

Das sind die vier wichtigsten Erkenntnisse aus der Medienkonferenz:

Inhaltsverzeichnis
1. Neuer Standort für Weltraumeinsätze2. Trumps Gesundheit3. Nationalgarde4. Ukraine-Russland-Krieg5. Trumps Zölle

1. Neuer Standort für Weltraumeinsätze

US-Präsident Donald Trump möchte den Hauptsitz der US-Streitkräfte für Weltraumeinsätze in den Bundesstaat Alabama verlegen und damit eine jahrelange Diskussion beilegen.

Der frühere US-Präsident Joe Biden von den Demokraten hatte die Peterson Space Force-Basis im demokratisch geführten Bundesstaat Colorado als Sitz etabliert und dies als zunächst vorläufigen Schritt deklariert.

Trump hatte sich schon während seiner ersten Amtszeit für das Redstone Arsenal in Huntsville in Alabama ausgesprochen, einem republikanisch regierten Staat im Süden der USA.Die Stadt solle von nun an als «Rocket City» bekannt sein, schlug Trump vor. Er versprach der Region 30.000 Arbeitsplätze. Am Sitz in Colorado arbeiten laut Angaben des Kongresses derzeit rund 1.700 Menschen.

Teil der US-Streitkräfte

Den Unterschied erklärte Trump zunächst nicht.«Space Command» dient zur Verteidigung im Weltraum. Das «Space Command» gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.

Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.

Trump hatte die Gründung des Weltraum-Führungskommandos Ende 2018 bekanntgegeben und dabei verschiedene Aufgaben anderer Militärabteilungen zusammengefasst.

2. Trumps Gesundheit

Donald Trump wurde an der Medienkonferenz auch gefragt, ob er von seinem Tod erfahren habe. Der Reporter spielte damit darauf an, dass übers Wochenende Gerüchte aufgekommen waren, wonach Trump schwer krank sei. Teilweise wurde das auch damit erklärt, dass sich Trump weniger als üblich geäussert habe.

«Biden hat sich teilweise über einen Monat nicht geäussert», verteidigt sich Trump. «Ich war über das Wochenende sehr aktiv. Das ist alles Fake News. Und genau darum vertrauen die Leute den Medien nicht»

Ihm gehe es gut, er habe ein langes Interview gegeben letzte Woche und sich auch mehrfach auf seiner Plattform Truth Social geäussert, so der US-Präsident weiter.

Trump gibt Medienkonferenz über Gesundheitszustand

Video: watson

Vor der Medienkonferenz wurde viel spekuliert: Ist Donald Trump todkrank? Hat er eine chronische Nierenerkrankung oder leidet er an einer Herzinsuffizienz? Was ist mit den dunklen Flecken an seinen Händen?

Weil sich der sonst mitteilsame Trump über das Wochenende in sein Anwesen auf Mar-al-Lago in Florida zum Golfen zurückzog, schossen die Spekulationen ins Kraut.

watson ordnet die Spekulationen ein:

Falsches Spiel mit Donalds Tod

3. Nationalgarde

An der Medienkonferenz sprach Donald Trump auch über den umstrittenen Einsatz der Nationalgarde. Ein US-Gericht hatte Trump am Dienstag zurückgepfiffen. Der Einsatz der Nationalgarde im Juni in Kalifornien sei illegal gewesen.

«Das ist ein schockierendes Urteil», sagte Trump an der Medienkonferenz. Er kündigte auch an, die Nationalgarde bald nach Chicago zu schicken. Wir werden da hingehen, so Trump – ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen.

Gemäss Informationen der New York Times plant Donald Trump, hunderte von Angehörigen der Nationalgarde nach Chicago zu schicken.

Schlappe für Trump: Nationalgarde-Einsatz in Los Angeles war illegal

4. Ukraine-Russland-Krieg

Bei der Medienkonferenz stellten die anwesenden Journalistinnen und Journalisten Trump auch Fragen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ob er den russischen Präsidenten Vladimir Putin gesprochen habe, wollte ein Journalist wissen:

«Ich habe ein paar interessante Dinge erfahren. Sie werden in den nächsten Tagen davon hören»

Konkreter wurde Trump nicht. Am 22. August hatte Trump angekündigt, dass er innerhalb von zwei Wochen entscheiden werde, was im Ukraine-Krieg weiter zu tun sei. Am Freitag läuft diese Frist aus.

5. Trumps Zölle

Ursprünglich ging es an der Medienkonferenz ja um die Verlegung der US Space Command von Colorado nach Alabama (siehe Punkt 1). Relativ schnell sprach Trump aber gewohnt mäandernd über alles Mögliche – auch über seine Zölle.

Bereits am Mittwoch will er den Supreme Court anfragen, das Urteil zu kippen, wonach seine Zollpolitik keine ausreichende Verfassungsgrundlage habe. Er hoffe auf eine «beschleunigte »Entscheidung, so Trump. «Andernfalls entsteht den USA grosser wirtschaftlicher Schaden.»

Update folgt...

(sda/dpa/her)

Analyse
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
Die beliebtesten Kommentare
avatar
GarChest
02.09.2025 20:58registriert April 2025
Schon krass, wie alle Medien weltweit eine ziemlich unwichtige PK von Trump ankündigen und begleiten. Eigentlich eher traurig.
915
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lohner
02.09.2025 21:11registriert August 2025
Es wird eine grossartige Ankündigung, nein, die grossartigste Ankündigung, die ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika je verkündet hat.
533
Melden
Zum Kommentar
avatar
Mulumbi
02.09.2025 21:02registriert April 2024
Wird es wieder zwei Wochen "Frist" für seinen Busenfreund aus dem Kreml geben? Egal was, es wird dem Westen wieder schafen.
477
Melden
Zum Kommentar
