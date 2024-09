Holocaustleugner bei Tucker Carlson: Churchill der eigentliche «Schurke» und nicht Hitler

Bild: keystone

Tucker Carlson – einst ein einigermassen angesehener TV-Star beim konservativen Fernsehsender Fox News, heute Podcaster – ist in Kritik geraten, weil er Darryl Cooper als Gast in seine Sendung «Tucker on X» auf X (ehemals Twitter) eingeladen hat.

Cooper, der einen Podcast und Newsletter mit dem Titel «Martyr Made» herausgibt und sich in der Sendung als Holocaustleugner entpuppte, wurde von Carlson als «den wichtigsten populären Historiker, der heute in den Vereinigten Staaten arbeitet» vorgestellt.

Cooper stellte in der Sendung eine Reihe falscher Behauptungen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg auf:

1) Die Millionen von Menschen, die in den Konzentrationslagern «gestorben» seien, seien nur deswegen «gestorben», weil die Nazis nicht genug Ressourcen gehabt hätten, um sie zu versorgen, und nicht, weil es sich um einen vorsätzlichen Völkermord gehandelt habe.

2) Winston Churchill, der damalige britische Premierminister, sei vor allem dafür verantwortlich, dass der Zweite Weltkrieg zu dem wurde, was er wurde. In Wirklichkeit sei er der «Hauptschurke» des Zweiten Weltkriegs – und nicht Adolf Hitler.

Geklickt hat das Interview jedenfalls ganz gut: Bis zum Freitagmorgen wurde das Video fast 30 Millionen Mal angesehen.

Biden-Regierung empört

Dass Carlson Cooper und seinen revisionistischen Ansichten in seiner Sendung eine Plattform geboten hatte, löste bei der Biden-Administration und bei einigen Konservativen erhebliche Empörung aus.

Der Sprecher des Weissen Hauses, Andrew Bates, schrieb in einer Erklärung: «Einem Holocaust-Leugner, der Nazi-Propaganda verbreitet, ein Mikrofon zu geben, ist eine widerliche und sadistische Beleidigung für alle Amerikaner, für die Erinnerung an die über sechs Millionen Juden, die von Adolf Hitler völkermörderisch ermordet wurden, für den Dienst der Millionen Amerikaner, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben und, nicht zuletzt, für jedes spätere Opfer des Antisemitismus».

Bates schrieb weiter, die Regierung Biden verurteile «diese moralische Fäulnis», die zu jeder Zeit inakzeptabel und jetzt, nachdem vor fast einem Jahr das tödlichsten Massaker gegen Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust verübt wurde, erst recht abzulehnen sei. Bates spielte damit auf den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober an, bei dem über 1000 Menschen, darunter über 800 Zivilistinnen und Zivilisten, umgebracht wurden.

Trump und Vance halten still

Der ehemalige Präsident und jetztige Präsidentschaftskandidat Donald J. Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance haben sich bisher geweigert, sich von Carlson zu distanzieren, da dieser immer noch eine wichtige Figur in der rechten Politik ist, auch wenn er bei Fox News keine Sendungen mehr moderiert. Auf dem Republikanischen Nationalkongress im Juli trat Carlson, zum Beispiel, als Hauptredner auf.

Carlson soll ausserdem am 21. September in Hershey, Pennsylvania, auftreten – mit J.D. Vance als Gast. In einer Erklärung vom Freitag erklärte dessen Kampagnen-Team, dass J.D. Vance nicht «an eine Kultur der Schuldzuweisung» glaube, die Ansichten des Gastes von Tucker Carlson aber nicht teile.

Auf Anfrage der «New York Times» lehnte es ein Berater von Carlson am Freitag ab, sich zu der Kritik an dem Interview zu äussern, wies aber darauf hin, dass Vance immer noch als Gast von Carlsons Tournee auftreten werde. Die Tournee sei «im Rekordtempo ausverkauft» gewesen.

Der «Angeklagte» Cooper liess sich von alledem wenig beeindrucken. Auf X schrieb er am Freitag, dass die «Furore» um das Interview «total verlogen» sei. Es werde das Gegenteil von dem behauptet werde, was tatsächlich von ihm im Interview gesagt wurde. Also alles als fake News, mal wieder. (lyn)