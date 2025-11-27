Virginia Giuffre zeigt ein Jugendbild von sich: Das mutmaßliche Opfer von Andrew Mountbatten-Windsor beging Suizid. Bild: imago

Familie von Epstein-Opfer Virginia Giuffre streitet ums Erbe

Sie kämpfte bis zu ihrem Tod für Missbrauchsopfer. Jetzt gibt es Streit um das Erbe von Virginia Giuffre.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Familie von Virginia Giuffre, eines der Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, streitet offenbar um ihren Nachlass. In Australien soll es eine Anhörung vor Gericht geben. Die 41-Jährige hat nach Kompensationszahlungen und Vergleichen im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre ein Millionenvermögen hinterlassen, berichtet der britische «Telegraph». Allerdings gibt es wohl kein Testament. Giuffre war im April 2025 durch Suizid gestorben.

Sie hatte auch den ehemaligen Prinzen Andrew beschuldigt, sie missbraucht zu haben. Zu Giuffres Vermögen sollen unter anderem 12 Millionen Dollar gehören, die sie in einem Vergleich mit Andrew 2022 erhalten hat. Der ehemalige Herzog von York hatte immer wieder seine Unschuld betont.

Ehemann soll ein Drittel erben

Nach australischem Recht könnte ihr Ehemann Robert Giuffre, der zwei Monate vor ihrem Tod die Scheidung eingereicht hatte, Anspruch auf bis zu einem Drittel ihres Vermögens haben. Etwa zur gleichen Zeit, als er das Scheidungsverfahren einleitete, soll Giuffre aber ihrem Anwalt eine E-Mail geschickt haben, in der sie erklärte, dass sie nicht wolle, dass er etwas von ihrem Geld bekomme. Ihre beiden Halbbrüder, Sky Roberts und Danny Wilson, haben laut «Telegraph» nun einen Anwalt beauftragt, sein Recht auf die Gelder anzufechten.

Eine Tante väterlicherseits, Kimberley Roberts, kritisierte laut «Telegraph» die Verwandten. «Wir sind der Ansicht, dass sie keinen Anspruch darauf haben», sagte sie. «Der Nachlass sollte ausschliesslich an ihre Kinder gehen.» Es geht auch um drei Millionen US-Dollar, die einer Wohltätigkeitsorganisation für Missbrauchsopfer gehören, die Virginia Giuffre gründete. Im Juni hatten die beiden Kinder Christian und Noah vor Gericht erreicht, als Nachlassverwalter eingesetzt zu werden.

Vergleich mit Epstein und Maxwell

Giuffre hatte neben der Vergleichszahlung von Andrew auch 500'000 US-Dollar von Jeffrey Epstein im Jahr 2009 erhalten. Sie hatte ihn des sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels beschuldigt. Epstein starb in Haft, offiziell war es ein Suizid. Weiterhin soll sie Geld aus einem Vergleich mit der Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell bekommen haben, die derzeit in Haft sitzt.

Virginia Giuffre wurde international bekannt, weil sie in den frühen 2000er-Jahren zu den mutmasslichen Opfern des von Jeffrey Epstein betriebenen Missbrauchssystems gehörte. Sie erklärte, Epstein und seine Vertraute Ghislaine Maxwell hätten sie als Minderjährige rekrutiert, manipuliert und wiederholt sexuell ausgebeutet. Giuffre machte zudem Angaben über weitere einflussreiche Personen, die sie missbraucht haben sollen, darunter Prinz Andrew. Sie wurde zu einer Kämpferin für Missbrauchsopfer und erfolgreiche Buchautorin.

Im April 2025 starb sie auf ihrer Farm in Western Australia, wo sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebte. Ihre Familie erklärte, sie habe ihr Leben durch Suizid verloren, nachdem sie ein Leben lang Opfer von sexuellem Missbrauch und Sexhandel war. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod war Giuffre in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem sie nach eigenen Angaben Nierenversagen erlitt und dachte, sie hätte nur noch wenige Tage zu leben.

Verwendete Quellen: