J.D. Vance wird bei seinem Skiwochenende in Vermont von Demonstranten begrüsst

Mehr «International»

Nach dem beispiellosen Eklat zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und J.D. Vance am Freitag fuhr letzterer am Samstag für ein Skiwochenende nach Vermont. Dort erwarteten ihn bereits jede Menge Leute – die ihm allerdings nicht wohlgesinnt waren. So hatte sich Vance seine Auszeit mit seiner Familie vermutlich nicht vorgestellt.

Rund 500 Menschen haben sich in Waitsfield Vermont, USA, versammelt, um gegen den US-amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance zu protestieren. Dieser wollte das Wochenende vor Ort in einem Ski-Resort verbringen.

Auf den Schildern der Protestierenden sind Slogans wie «Stand with Ukraine» (Wir stehen zur Ukraine bzw. Steht zur Ukraine) und «Trump serves Putin» (Trump dient Putin) zu lesen:

Andere wurden noch kreativer:

«Vance ist ein Verräter, geh in Russland Ski fahren» bild: x / artcandee

«Vance fährt in Jeans Ski» bild: x / mattmfm

Laut dem US-Sender Fox News musste J.D. Vance daraufhin mitsamt seiner Familie an einen nicht näher genannten Ort weiterziehen. (hkl)