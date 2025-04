Wie kommt Trump auf diese Zahlen? Es kursiert eine Theorie. Und die stimmt für die Schweiz

Die nun eingeführten Zölle für die jeweiligen Länder labelt Trump als «discounted». In Realität hat die Trump-Regierung jedoch einfach den Multiplikator 0,5 angewendet, um auf die neuen Zölle zu kommen.

Wenn wir nun 38,5 Milliarden durch 63,4 Milliarden teilen, kommen wir auf den Wert von 0.607. Gerundet also auf jene 61 Prozent, die Trump auf der Tafel aufführt.

Wenden wir die Formel des X-Users an. Gemäss dieser muss das Handelsdefizit durch den Wert der importierten Güter geteilt werden (aus US-Sicht). Die US-Regierung liefert dazu folgende Zahlen aus dem Jahr 2024 :

Doch wie ist die Trump-Regierung auf diese Zahlen gekommen? Schauen wir uns die Schweiz an. Dort steht, sie erhebe 61 Prozent Zölle auf die USA. Woher diese Zahl stammt, ist bisher nicht bekannt und wurde von der Schweizer Regierung noch nicht kommentiert.

Wir erläutern es dir: Direkt hinter dem Ländernamen folgt jeweils: «Tariffs charged to the US». Sprich: Zölle, die gegenüber den USA erhoben werden. Die folgende Spalte ist mit «U.S.A Discounted Reciprocal Tarriffs» angeschrieben. Das sind die Zölle, welche nun für die Länder anfallen werden.

Donald Trump hat am Mittwochabend eine Liste mit Zöllen vorgestellt. Im Rosengarten des Weissen Hauses hielt er eine Tafel in die Kamera, auf der zu sehen war, wie hoch die Zölle für jedes Land sein werden. Wie genau seine Administration die Höhe der Zölle festlegte, erklärte er nicht.

Donald Trump hat am Mittwochabend mit seinen Zöllen die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt. Mit einer grossen Tafel in der Hand hat er vor dem Weissen Haus erklärt, wie hoch die Zölle für die jeweiligen Länder sein werden. Dabei erwähnte er auch die Schweiz: