anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
USA

Toter bei Burning Man Festival in Nevada

FILE - In this Aug. 31, 2013, file photo, the &quot;Man&quot; burns on the Black Rock Desert at Burning Man near Gerlach, Nev. A Nevada sheriff says the man who ran into the flames at the Burning Man ...
Am 31. August wurde am Burning-Man-Festival die gleichnamige Holzstatue verbrannt.Bild: AP/RGJ

Toter bei Burning-Man-Festival in Nevada

01.09.2025, 09:3401.09.2025, 09:34
Mehr «International»

Vom 24. August bis zum 1. September findet das jährliche Burning-Man-Festival im US-Bundesstaat Nevada statt. Während zehn Tagen wird in der Wüste Nevadas ein Festivalgelände bzw. eine temporäre Stadt aufgebaut. Die Besucher reisen mit Wohnwagen und Jeeps an und schlagen vor Ort ihre Camps auf.

Das Hauptereignis des Burning Man ist die Verbrennung einer Holz-Statue eines Mannes, davon hat das Festival auch seinen Namen. Bereits gestern Sonntag ging der hölzerne Mann in Flammen auf.

Während der Verbrennung wurde in der Menge von Zuschauern ein Toter gefunden. Ein Festivalbesucher habe die Leiche des Manns entdeckt und umgehend den Sheriff, der auf dem Festivalgelände vor Ort war, informiert, wie CNN berichtet.

Das «Pershing County Sheriff’s Office» hat im Verlauf der Nacht in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Mann in einer Blutlache gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt sei er jedoch bereits tot gewesen. Beamte des «Sheriff's Office» hätten einen Teil des Geländes abgesperrt und Festival-Teilnehmende befragt. Die Identität des Mannes sei bisher nicht bekannt.

Laut dem «Sheriff's County» sei es ein einzelner Mord gewesen. Das Burning-Man-Festival hat in einer Medienmitteilung bekannt gegeben, dass es mit den örtlichen Behörden zusammenarbeitet. Weitere Informationen zur Identität des Mannes oder dem Vorfall sind bisher nicht bekannt. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ESAF 2025 ist vorbei – ein Rückblick im Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
En Espresso bitte
01.09.2025 11:07registriert Januar 2019
Ein geschlossener Kreis an Verdächtigen, eine Leiche in der Mitte, ein Ermittler - Hercule Poirot, bitte übernehmen Sie!
234
Melden
Zum Kommentar
5
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Wanderer in Österreich von Kühen attackiert – Mann stirbt
Ein älteres Ehepaar aus Wien mit Hund ist am Sonntagnachmittag beim Wandern im österreichischen Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde attackiert und schwer verletzt worden. Der Mann (85) starb wenig später im Spital.
Zur Story