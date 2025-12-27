Schnell eine Portion Pommes abholen und zurück auf die Piste. Bild: imago

Fast Food auf der Piste – hier gibt es den einzigen McSki der Welt

Burger, Pommes Frites, Zimtschnecke – direkt von der Skipiste aus bestellt: In Schweden steht der einzige McDonald's der Welt mit Ski-Thru.

Kathrin Martens / watson.de

Skifahren macht hungrig. Das ist keine Überraschung, trotzt man doch den ganzen Tag der Kälte und donnert eine Piste nach der anderen hinunter. Überraschend ist eher, wo man in Schweden diesen Hunger stillen kann: nicht im gewohnten Bergrestaurant, sondern direkt auf der Piste bei McDonald’s.

In Lindvallen in Schweden gibt es seit Jahren einen McSki, eine Lösung, die so absurd wie genial ist. Das Ski-Thru ist der weltweit einzige McDonald’s mit Bestellfenster direkt an der Skipiste.

McSki – der Traum eines jeden Fast-Food-Junkies. Bild: www.imago-images.de

Das Prinzip ist simpel: Wintersportlerinnen und Wintersportler fahren mit ihren Skis oder dem Snowboard direkt an das Fenster, bestellen Burger, Pommes oder Chicken-Nuggets, bezahlen und können mit dem Snack in der Hand direkt weiterfahren. Kein Ausziehen, kein Anstehen auf rutschigem Boden, kein Unterbrechen des Ski-Vergnügens.



McSki gehört in Lindvallen schon seit 1996 fest zum Angebot und ist für viele längst Kult, wie der «Reisereporter» berichtet. Neben dem klassischen McDonald’s-Sortiment gibt es auch Heissgetränke wie Kaffee und Kakao. Schwedische Spezialitäten dürfen ebenfalls nicht fehlen, deswegen gibt es in diesem Fast-Food-Restaurant auch Zimtschnecken. Bestellen, essen, ab zum Lift. Effizienter wird es auf der Piste nicht.

Das Skigebiet von Lindvallen rund 450 Kilometer nördlich von Stockholm. Bild: Shutterstock

Wer lieber im Warmen pausiert, kann das natürlich auch. Direkt neben dem Bestellfenster gibt es ein normales Restaurant mit Sitzplätzen. McSki ist also kein Muss, sondern ein Bonus für alle, die möglichst viel Zeit im Schnee verbringen wollen.

Fast Food in den Bergen: kein Einzelfall

Zwar ist McSki weltweit einzigartig – ganz allein steht Lindvallen mit der Idee aber nicht da. Im japanischen Skigebiet Hakuba liegt ein Burger King direkt an der Mittelstation der Gondelbahn. Zwar ohne Ski-Thru-Fenster, aber dennoch mit Whopper, Innenbereich und Terrasse.

Und in Kalifornien eröffnete 2012 ein Starbucks im Skigebiet Squaw Valley auf 2438 Metern Höhe. Auch dort können Skifahrerinnen und Skifahrer direkt vom Hang aus Kaffee und heisse Getränke holen, ohne die Piste wirklich zu verlassen.



Der Starbucks in Squaw Valley. bild: x.com

Ob man Fast Food auf der Skipiste braucht, ist Geschmackssache. Aber die Idee der Restaurants dahinter ist klar: Sie wollen hungrige Kundinnen und Kunden abfangen, bevor diese sich in den Restaurants die Bäuche vollschlagen. Ausserdem bedeutet es für die Wintersportler natürlich mehr Zeit im Schnee und mal ehrlich: nach ein paar Abfahrten ist es schwer, nein zu Pommes zu sagen.

