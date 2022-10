Oder ändert sich am Ende doch nichts?

«Der Vogel ist befreit» – so kündigte Tesla-Chef Elon Musk vor wenigen Stunden den Abschluss eines längeren Rechtsstreits um den Kauf der Kurznachrichtenplattform an. Als erste Amtshandlung marschierte der Südafrikaner mit einem Waschbecken ins Hauptquartier des Unternehmens. Twitter selbst hat den Verkauf hingegen noch nicht bestätigt. Trotzdem gibt es bereits Berichte über erste Entlassungen . Auch eine Rückkehr von Donald Trump auf die Plattform ist nun denkbar.

Politische Krise in Nordirland: Neuwahl soll Patt lösen

Weitere Proteste in Teheran und entlassener Polizeichef in Sahedan

Klima-Aktivist fällt mit ungewöhnlicher Aktion im TV auf – und landet am Boden

FCZ-Frauen unterliegen Arsenal ++ Stricker an Next-Gen-Finals ++ Lugano sperrt Ziegler

Maxime, ausländischer Kämpfer in der Ukraine: «Wir operieren hinter der feindlichen Front»

Mitte-Politikerin schlägt zurück – so viel verdient Ruth Humbel wirklich

Empfindliche Niederlage für Trump: Er muss seine Steuerunterlagen vorzeigen

Ein Berufungsgericht hat den Weg für die Herausgabe der Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses freigemacht. Das Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia lehnte einen Antrag des Ex-Präsidenten am Donnerstag endgültig ab.