Ägypter graben Sensationelles aus – und laden Influencer zur Besichtigung ein

Ägyptologen haben spektakuläre Einzelheiten zu neu entdeckten Gräbern bekannt gegeben – und Influencer eingeladen, um die Sensation zu promoten.

Ägyptologen haben sensationelle Einzelheiten zu fünf neu entdeckten Gräbern bekannt gegeben, die während der Zeit der Pharaonen gebaut wurden. Sie datieren nämlich alle ins Ende des Alten Reichs und in die sogenannte erste Zwischenzeit – und sind somit etwa 4000 Jahre alt.

Alle Gräber befinden sich etwa 100 Meter nordwestlich der Pyramide des Pharao Merenre I. in Sakkara – auf dem Friedhof der damaligen Hauptstadt des Reiches, Memphis.

Das Team um Mostafa Waziry, Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer im Ministerium für Tourismus und Altertümer, konnte die Gräber hohen Beamten sowie deren Familienangehörigen zuordnen.

Gleich mehrfach einzigartig

Bei allen fünf Gräbern handelt es sich um eine Art Schachtgrab mit dekorierter Grabkammer. Wobei der Grabtyp so, wie er sich bei diesen fünf Gräbern präsentierte, bisher nicht bekannt sei. Dies mache die Entdeckung umso bedeutender, wie der ägyptische Experte Ali Abu Dashish gegenüber der arabischen Ausgabe von CNN erklärte.

In einem der Gräber aus der 5. Dynastie soll eine Cachette mit mumifizierten Tieren gefunden worden sein – diese Entdeckung sei in dieser Form bis heute einzigartig, wie Waziry bei einer Pressekonferenz vor Ort am Samstag betonte.

Von Heiligen Ölen und «Aufsehern des Obstgartens»

Die Dekoration in der Grabkammer ist jeweils ausserordentlich gut erhalten. Im Grab des Ery, ein hochrangiger Staatsmann, wurden unter anderem Opfergaben und die Heiligen Öle auf den Wänden abgebildet. Auch zahlreiche Objekte sollen in diesem Grab gefunden worden sein, darunter auch Fragmente eines Sarkophags aus Kalkstein – an dessen Rekonstruktion die Ägyptologen nun arbeiteten.

Ein weiteres Grab sei Henu zuzuordnen. Dieser trug unter anderem ein Titel, der mit «Bürgermeister» übersetzt wird, war «Siegelträger» sowie «Aufseher des Obstgartens». Auch in diesem Grab seien zahlreiche Objekte dokumentiert worden, wie Gefässe und Gefässmodelle aus ägyptischem Alabaster und Basalt sowie mindestens eine Statuette aus Holz, die Waziry während der Pressekonferenz stolz präsentierte.

Influencer-Alarm

Waziry erklärte, dass der Fundort der Gräber seit 1881 unberührt war. Damals hätte der Ägyptologe Gaston Maspero den Eingang zu mindestens einem der neu ausgegrabenen Gräber entdeckt, allerdings nie Ausgrabungen vorgenommen, wie er in seinen Memoiren festgehalten habe.

Während die Ägyptologen 140 Jahre brauchten, um sich den Gräbern erneut zuzuwenden, hatten bekannte Influencer und Influencerinnen aus dem arabischen Raum weniger Berührungsängste: Diese wurden nämlich von den ägyptischen Behörden eingeladen, um die sensationelle Entdeckung gebührend zu feiern und auf ihren Kanälen zu promoten. Auf den veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie die Berühmtheiten sich regelrecht in die Grabkammer quetschen.

Ob und wann die Gräber für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ist noch nicht abschliessend festgelegt.

Die Mission werde die Ausgrabung jetzt fortsetzen, «um weitere Geheimnisse» zu entdecken.

(yam)