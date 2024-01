Höher, grüner, schriller: Bauwerke, die 2024 eröffnet werden

6 aussergewöhnliche Bauwerke, die 2024 eröffnet werden

Die Welt hat ziemlich viele Baustellen. Zumindest diese sechs aussergewöhnlichen Bauwerke sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Kaohsiung Station, Taiwan

In der Metropole und Wirtschaftsstadt Kaohsiung, wo mehr als 2,7 Millionen Menschen leben, reicht eine Metro nicht mehr aus. Darum entsteht nun aus der U-Bahn-Station ein 8,5 Hektar grosser Bahnhofskomplex.

Es soll der grünste Highspeed-Verkehrsknotenpunkt der Welt werden – mit bepflanzten und öffentlich zugänglichen Dachlandschaften sowie Grünanlagen, die sich um den Bahnhof schlängeln.

Der geplante Bahnhofskomplex in Kaohsiung – einer der grössten Stadt Taiwans. Die Stadt verfügt über den grössten Hafen des Landes, wo der grösste Teil der taiwanischen Ölimporte abgewickelt wird. bild: mecanoo

Die Anlage ist nicht nur als Verkehrsknotenpunkt gedacht, sondern auch als Ausflugsziel. Lokale Märkte, eine mobile Bibliothek sowie Open-Air-Konzerte soll die Menschen ins begrünte Zentrum locken.

Die Projektvisualisierung als Video: Video: YouTube/Mecanoo

Die Bauarbeiten begannen vor zehn Jahren und sollen voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Olympic and Paralympic Village, Paris

Paris wird 2023 die Olympischen sowie die Paralympischen Spiele ausrichten. Um die Athleten aus aller Welt unterzubringen, erschafft die Stadt gerade ein neues Dorf – das Dorf der Athleten.

The Athletes’ Village (Das Dorf der Athleten) ist für Olympischen sowie die Paralympischen Spiele errichtet worden. bild: paris 2024

Das Dorf liegt etwa 7 Kilometer nördlich vom Zentrum von Paris entfernt und erstreckt sich von der Stadt Saint-Denis über Saint-Denis und L'Île-Saint-Denis. Geplant ist der Bau einer Brücke, welche die Städte verbindet sowie sehr viel Grünfläche – auf den Dächern der Gebäude, zwischen den Gebäudeblöcken. Dies dient nicht nur den Athletinnen und Athleten, sondern auch den Insekten und Vögeln. Rund um die Anlage werden um die 9000 Bäume gepflanzt, um die Stadt auch für Kleintiere attraktiv zu machen.

Geplant sind zahlreiche Erholungsgebiete entlang der Seine. bild: paris 2024

Während der Olympische Spiele vom 26. Juni bis 11. August wird das Dorf mehr als 14'000 Sportlerinnen und Sportler sowie deren Mitarbeiter beherbergen, während der Paralympischen Spiele zwischen 28. August bis 8. September wird das Dorf von rund 9000 Menschen aus aller Welt bewohnt.

Nach dem Sportereignis wird das Dorf in ein modernen Wohn- und Aktivitätsviertel umgewandelt. Geplant sind rund 2800 Wohneinheiten – mit 25 Prozent Sozialwohnungsanteil. Ein grosser öffentlicher Park sowie zahlreiche Erholungsgebiete entlang des Ufers der Seine. Das Dorf wird am 1. März 2024 an Paris übergeben.

Notre Dame, Paris

Wir bleiben noch kurz in Paris. Denn Ende 2024 soll ein altbekannter Pariser Tourismusmagnet seine Türen neu eröffnen: die römisch-katholische Kathedrale Notre Dame, die 2019 durch eine Grossbrand teilweise zerstört wurde.

Ende 2024 soll die Kathedrale wiedereröffnet werden. bild: vincent callebaut

Man werde eine völlig neue Kathedrale erleben, sagte Philippe Jost, Vizechef der Wiederaufbau-Behörde. Am 8. Dezember 2024 soll die ikonische Kathedrale wiedereröffnet werden.



International Land-Sea Center, China

Gemessen an der Einwohnerzahl ist Chongqing einer der grössten Städte der Welt. In der weitläufigen Stadt im Südwesten Chinas leben rund 32 Millionen Menschen. Was der Stadt noch fehlt? Ein gigantischer Wolkenkratzer.

Seit 2016 im Bau ist das International Land-Sea Center. Nach seiner Fertigstellung wird es das grösste Gebäude in Chongqing – und eines der höchsten Gebäude des Landes sein.

Die Millionenstadt Chongqin erhält voraussichtlich bald einen der höchsten Wolkenkratzer Chinas. bild: skyscrapercenter

430 Meter in den Himmel reichen soll das höchste Gebäude des Projekts, das Büro-, Wohn, Gewerbe und Unterhaltungsfläche bieten wird. Inspiriert ist das Design von Segelschiffen, welche einst die umliegenden Gewässer bevölkerten. Voraussichtliche Fertigstellung: Irgendwann in diesem Jahr.

Four Frankfurt

Die vier urbanen Hochhäuser werden das Gesicht von Frankfurt verändern, verspricht zumindest der niederländische Architekt Ben van Berkel.

Das Quartett soll nicht nur das Aussehen der Stadt verändern, sondern auch das Leben. Geplant sind 600 Apartments, Büro- und Hotelflächen, Restaurants und Geschäfte sowie eine öffentliche Dachterrasse und eine grüne Insel.

Drei der vier Türme sind bereits ausgewachsen. Der höchste Turm, der 233 Meter in den Himmel reichen soll, befindet sich noch im Bau. Es soll das dritthöchste Gebäude Frankfurts – und die höchst gelegene Büroetage Deutschlands werden. Bezugsbereit sind die Türme im ersten Halbjahr 2024.

Shakespeare-Museum, London

Einen Absacker in die Vergangenheit bietet das im Frühling 2024 eröffnende Museum of Shakespeare in London. Das drei Meter unter der Erde liegende Museum lässt einen wirklich abtauchen zeigt die Überreste des Londoner Curtain Playhouse, das zwischen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts als soziale und kulturelle Zentrum der Stadt benutzt wurde – so auch von Shakespeare selbst.

bild: thestageshoreditch

Man geht davon aus, dass im Curtain Theatre das berühmte Shakespeare-Stück «Romeo und Julia» seine Uraufführungen feierte – mit Shakespeare selbst in der Hauptrolle.