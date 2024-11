Massive Bleiche: Rekord-Korallensterben im Great Barrier Reef

1 / 18

Aufforstungs-Potential in der Schweiz und weltweit

In der Schweiz befinden sich die für Aufforstung geeigneten Flächen vornehmlich im Mittelland, in den Voralpen und im Jura. Das zeigt sich deutlich in diesen Screenshots der Landesteile. Hier ist die Nordostschweiz zu sehen. (karte: crowther lab / eth zürich)

quelle: crowther lab / eth zürich