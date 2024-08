Öh, bitte, WIE VIELE Millionen soll dieses Auto wert sein?

Das waren die teuersten Autos am Monterey Car Week 2024.

Letzte Woche war wieder mal die alljährliche Monterey Car Week. Es gibt kaum ein anderer Ort als an dieser einwöchigen Veranstaltung im schmucken Küstenort Monterey in Kalifornien, an der derart viele schöne und – vor allem – seltene Autos vorgestellt werden. Und viele dieser Vehikel werden versteigert – hey, einige sind gar erschwinglich. Dieser makellose 1982er Rolls-Royce Silver Spur, etwa, ging für 7'150 Dollar (rund 6'200 Franken) an seinen neuen Besitzer:

So wurden letzte Woche unter anderem ein 2003er Ford Thunderbird Convertible, ein 1967er Jaguar 420 G, sowie ein 2012 Fisker Karma EcoSport versteigert – alle für weniger als 10'000 Dollar.

Dann, aber, gibt es das andere Ende des Spektrums. Die Liga, wo das billigste Auto bereits mehrere Millionen wert ist. Hier kommen sie: Diese 15 Autos erzielten die höchsten Kaufpreise am Monterey Car Week 2024!

Von hinten nach vorne wären das:

2021 Bugatti Chiron Sport Noire

Bild: rmsothebys.com

Na, für wie viel ging diese Bugatti-Sonderedition (davon wurde gerade mal 20 Exemplare produziert) wohl weg? Klick' aufs Rechteck, um es herauszufinden!

= 2'890'000 Franken!

Okayyyyyyy ... somit, ist glaub klar, in welcher Liga hier gespielt wird. Okay, weiter geht's!

1966 Ferrari 275 GTB/6C Alloy

Bild: rmsothebys.com

= 2'989'000 Franken

2023 Bugatti Chiron Super Sport

Bild: rmsothebys.com

= 3'003'000 Franken

1934 Duesenberg Model J «Disappearing-Top» Convertible Coupe

Wie der Name verrät, verfügte dieses Luxusauto bereits anno 1934 über ein «verschwindendes Verdeck», bei dem das Faltverdeck unter einem bündig abschliessenden Metalldeckel verstaut wurde, das so dem Auto eine glatte, flache Seitenlinie gab, die von den Rändern der Motorhaube bis zu den Türen und über das hintere Deck hinunterlief. Gerade mal drei Stück dieser Version wurden gebaut. So etwas hat natürlich für Sammler seinen Wert:

= 3'215'000 Franken

1934 Alfa Romeo 8C 2300 Lungo Spider

Bild: rmsothebys.com

= 3'499'000 Franken

1976 Porsche 935

Und zwar nicht irgendein Porsche 935, sonder der erste Porsche 935, der je gebaut wurde.

«Herr Ober, die Rechnung, bitte!»

Gerne! Das macht ...

= 3'687'339 Franken

1995 Ferrari 333 SP Evoluzione

Das zweite reine Rennauto in dieser Aufstellung: Dies ist einer von neun 333 Evoluzione, die vom Rennstall Dallara gebaut wurden.

= 4'396'000 Franken

1958 Ferrari 250 GT Tour De France Berlinetta

= 4'465'000 Franken

1967 Ferrari 275 GTB/4 NART Alloy

Der wohl erfolgreichste 275 GTB/4 auf der Rennstrecke – in den Farben des North American Racing Teams.

= 4'538'000 Franken

1955 Ferrari 857 Sport Spider

= 4'593'000 Franken

1995 Ferrari F50

= 4'726'147 Franken

1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider

= 4'821'000 Franken

1955 Ferrari 410 Sport Spider

Nun sind wir bei den Top-Drei angelangt ... und dürfen preislich einen ziemlichen Sprung nach oben erwarten, nämlich ...

= 11'148'000 Franken

1938 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Diese Auktion am 2024er Monterey Car Week war das allererste Mal, dass dieses ultrarare Vorkriegs-Luxusgefährt unter den Hammer kam. Klar, dass die Gebote in die Höhe schossen:

= 12'045'022 Franken

Bliebe noch die Nummer Eins:

1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Tadaaa! Dieses kleine Cabriolet war das teuerste Objekt, das während der Monterey Car Week verkauft wurde. Es ist der erste jemals gebaute Ferrari 250 GT SWB California Spider, wurde 1960 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt und wurde vor dieser Auktion noch nie öffentlich zum Verkauf angeboten. Nun, was schätzt ihr, wie hoch das gewinnende Gebot war?