Wisst ihr, was eine der sparsamsten und auch ökologischsten Arten ist, Auto zu fahren?

Kein neues Auto kaufen und stattdessen das alte weiter zu fahren.

Und wenn man dabei noch etwas wetteifernd drauf ist, kann man sich einen Sport daraus machen, zu schauen, wie lange man seinen Göppel fahren kann. Macht man's richtig, kommt man auf einige Hunderttausend Kilometer. In ein paar besonderen Fällen gar weit mehr.

Hier eine Auswahl an Autos, die nachweislich mehr als 1 Million Meilen* gefahren sind (ja-haa, das sind mehr als Kilometer, genauer sind das 1'609'344 km!):

1 Million Meilen in 50 Jahren ist das eine. Nun versuch mal dasselbe in knapp zehn Jahren hinzukriegen! Genau dies schaffte Vic Sheppard aus Louisiana, der gerne mal von seinem Heimatstaat nach North Dakota fahren musste – durchschnittlich 125'000 Meilen pro Jahr! Als Toyota vom Millionen-Rekord hörte, tauschte der Autohersteller ihm ein brandneues Modell gegen seine Tundra ein.

Selden Cooper aus Maryland schaffte 2012 die Million mit seinem 1987er Volvo. Was er vorher gefahren war? «Früher hatte ich einen 1975er Volvo 164-E», so Cooper. «Als ich ihn eintauschte, hatte er fast 250'000 Meilen drauf.»

Die Plaketten, da hinten an Vic Dres aus Kaliforniens 1987er Volvo, sind Meilenstand-Abzeichen, die man als Mitglied des Volvo Drivers' Club verliehen bekommt. Dres kaufte seinen Wagen mit dem ausdrücklichen Ziel, die Million Meilen zu erreichen – etwas, was er im Jahr 2014 auch tat. Sein Geheimnis? Abgesehen von regelmässigem Ölwechsel und dem Austausch von Filtern eigentlich keins. Der Motor selbst blieb unberührt.

So. Und nun zählen wir mal etwas genauer! Eine Million Meilen ist eine schöne runde Zahl – aber ab jetzt wollen wir's wissen:

1,28 Millionen Meilen / 2,06 Millionen Kilometer : So viel schaffte dieses wahrlich kugelsichere Mercedes-Coupé aus den Sechzigerjahren. Der ursprüngliche Besitzer schaffte es vor seinem Tod bis auf 877'000. Seine Erben liessen es weitere 350'000 Meilen laufen, bevor sie es an seinen jüngsten Besitzer verkauften, der es von Mercedes zertifizieren liess.

«Die blaue Legende»: Der griechische Taxifahrer Gregorios Sachinidis legte zwischen 1981 und 2004 tatsächlich 2,85 Millionen Meilen / 4,59 Millionen Kilometer zurück. Mercedes erkannte darin richtig das am längsten laufende Auto in der Geschichte der Marke und schenkte Sachinidis ein brandneues C-Klasse-Modell, um seinen 240D in ihrem Firmenmuseum ausstellen zu können.

