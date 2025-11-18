freundlich
DE | FR
burger
Leben
ChatGPT

Cloudflare mit Problemen: X, ChatGPT und weitere Dienste sind offline

«ChatGPT», «X» und mehr: Diverse Onlinedienste kämpfen mit Problemen

18.11.2025, 13:0518.11.2025, 14:24

Hast du Probleme mit «X» oder «ChatGPT»? Dann bist du nicht alleine. Am Dienstagnachmittag waren mehrere Internetdienste nicht erreichbar. Demnach gibt es Schwierigkeiten mit dem Hosting-Anbieter Cloudflare.

Cloudflare bestätigt dies auf der eigenen Statusseite: «Wir haben das Problem erkannt und arbeiten daran, dies zu beheben», heisst es. Kunden könnten aber «weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen.»

Eine Lösung wird momentan implementiert, weitere Infos sollen folgen.

Cloudflare
Cloudflare

(cma/ome)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Selenskyj in Spanien +++ Russische Armee in 6 afrikanischen Ländern
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
4
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
5
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
Meistgeteilt
1
Netanjahu lobt Trump +++ UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
WM-Enttäuschung für Vergé-Dépré-Schwestern +++ Carlos Alcaraz nicht am Davis Cup
4
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
5
In diesen 8 Hotels kannst du mal wieder so richtig entspannen
Im Wattenmeer leben laut einer Studie viele junge Seehunde
Die Zahl der Seehunde im Wattenmeer und auf Helgoland nimmt langfristig ab. Gleichzeitig wurde eine aussergewöhnlich hohe Zahl an Jungtieren beobachtet.
Zu diesem Ergebnis kommt eine trilaterale Expertengruppe für Meeressäuger in ihrem Bericht «Zählungen der Seehunde im Wattenmeer 2025». Beteiligt an dem Projekt waren Forscherinnen und Forscher sowie Verwaltungsmitarbeiter aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden.
Zur Story