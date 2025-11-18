«ChatGPT», «X» und mehr: Diverse Onlinedienste kämpfen mit Problemen

Hast du Probleme mit «X» oder «ChatGPT»? Dann bist du nicht alleine. Am Dienstagnachmittag waren mehrere Internetdienste nicht erreichbar. Demnach gibt es Schwierigkeiten mit dem Hosting-Anbieter Cloudflare.

Cloudflare bestätigt dies auf der eigenen Statusseite: «Wir haben das Problem erkannt und arbeiten daran, dies zu beheben», heisst es. Kunden könnten aber «weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen.»

Eine Lösung wird momentan implementiert, weitere Infos sollen folgen.

Cloudflare

(cma/ome)