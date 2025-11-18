Störung bei Cloudflare behoben: Dienste wie ChatGPT und X funktionieren wieder
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hatte etliche Webseiten und Online-Apps ab Dienstagmittag unerreichbar gemacht.
Betroffen waren unter anderem Soziale Medien wie X und Truth Social. Mittlerweile konnte das Problem behoben werden, wie Cloudflare mitteilt.
Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte lange keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten.
Globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter
Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen.
Der US-Dienst ist besonders für seine DDoS-Abwehr bekannt. Das heisst: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum grosse Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen. (ome/sda)