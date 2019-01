Leben

Filme und Serien

«Spider-Man: Far from Home»: Die Trailer-Analyse



Spider-Man klettert weiter: Hier geht's zum Trailer (hat's in sich)

Peter Parker in Europa, Monster und einer der ältesten Feinde der Spinne. Hier geht’s zur Analyse.

Eliah brunner

Diese Woche hat Marvel Entertainment den ersten Trailer zum zweiten Abenteuer von Spiderman, der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft veröffentlicht. Diese 5 Dinge zu «Spider-Man: Far from Home» musst du wissen:

Umfrage Wirst du den Film nach diesem Trailer gucken gehen? Ja.

Nein.

Bernie Sanders.

Abstimmen 2 Votes zu: Wirst du den Film nach diesem Trailer gucken gehen? 0% Ja.

0% Nein.

0% Bernie Sanders.

Das wird die Geschichte

Zu Beginn sehen wir Peter Parker (Tom Holland) gemeinsam mit seinen Klassenkameraden, die wir schon in «Spider-Man: Homecoming» (2017) kennengelernt haben, am Zoll. Es geht auf Klassenfahrt, nach Europa. Dort möchte der junge Superheld mal einfach ein Teenager sein, die Reise mit seinen Freunden geniessen und eine Pause vom Superhelden-Dasein haben. Diese Pause bleibt wird ihm allerdings nicht lange gegönnt, denn Nick Fury (Samuel L. Jackson), den wir aus diversen Marvel-Cinematic-Universe-Filmen (MCU) bestens kennen, braucht Peters Hilfe. Auch die loyale Agent Maria Hill (Cobie Smulders) bekommen wir zu sehen. Zuerst taucht ein Wassermonster in Venedig auf, dann ein Erdmonster und dann ein Lava-/Feuermonster in London. Dann tritt Mysterio (Jake Gyllenhall) auf und bekämpft das Monster aus Wasser.

Mysterio (Jake Gyllenhall) Bild: Disney/Marvel

Wer, wo, was, wann?

«Spider-Man: Far From Home» ist der erste Film nach Phase 3 des MCU. Diese begann mit «The First Avenger: Civil War» im Jahre 2016 und wird im April 2019 mit dem heiss ersehnten «Avengers: Endgame» zu Ende gehen.

Marvel hat weder bestätigt noch dementiert, ob der Film nach «Avengers: Endgame» oder vor «Avengers: Infinity War» spielt. Er kommt zwar nach «Endgame» in die Kinos, was aber nichts heissen muss, wie wir bei «Ant-Man and the Wasp» letzten Sommer gesehen haben. Es bleibt auch abzuwarten, was in «Endgame» geschieht und ob Zeitreisen eine Rolle spielen wird.

Es wurde in diversen europäischen Städten gedreht, unter anderem London, Venedig und Prag.

Der amerikanische Trailer sieht etwas anders aus als der internationale.

#Younews19 – Jugendmedien-Woche Vom 14. bis 20. Januar 2019 fallen Jugendliche im Rahmen der Jugendmedienwoche YouNews zum zweiten Mal seit 2018 auf den Redaktionen der Schweizer Medienhäuser ein.



Sie erfahren, wie Nachrichten entstehen, wie sie produziert und wie über welche Kanäle gesendet oder abgerufen werden.

Beteiligt sind neben dem Medienausbildungszentrum MAZ, Medien aller Gattungen aus den grossen Medienhäusern CH Media, NZZ, Tamedia, SRF, Ringier, NZZ, sowie persoenlich.com und watson.

Hydro-Man und andere Monster

Wir bekommen drei «Monster» zu Gesicht, deren Namen im Film jedoch noch nicht bestätigt wurden. Sie kommen auch in den Comics vor. Das Wassermonster wird in den Comics Hydro-Man genannt, das Monster aus Erde Sandman, welcher in Spider-Man 3 bereits einen Auftritt hatte. Das dritte Monster ist sehr wahrscheinlich die MCU-Version des Molten Man, welcher das Feuermonster darstellt. Alle drei Monster dürften aber nur bis zu einem gewissen Grad an die Comics angelehnt sein.

Dann ist da natürlich noch Mysterio (Jake Gyllenhall), der im Trailer wie ein Held in Not erscheint. Dass dieser Spider-Man freundlich gesinnt ist, scheint unwahrscheinlich, ist er doch einer der berühmtesten Comic-Gegner unseres Peter Parker. Spekulationen besagen, dass diese Monster nur eine Illusion sind, die Mysterio erschaffen hat. Indem er diese bekämpft, wirkt er als Held. Das könnte Teil eines viel grösseren Plans sein.

Wassermonster (Hydro-Man)

Die Mode geht mit der Zeit

Wir sehen drei Anzüge. Den rot-blauen, den wir schon in «Spider-Man: Homecoming» zu Gesicht bekamen, sowie einen neuen. Dieser ist rot-schwarz und sieht echt cool aus. Zusätzlich kommt in einer ganz kurzen Szene ein Anzug vor, der sehr wahrscheinlich ein ganz schwarzer Stealth-Suit ist, den er von Nick Fury bekommen haben könnte.

Rot-schwarzer Anzug Bild: Disney/Marvel

Peter wirkt nicht wirklich so, als ob er gerade erst von den Toten auferstanden wäre, was weitere Spekulationen zur Frage offen lässt, wann denn jetzt der Film wirklich spielt.

Fazit

Der Trailer hat sehr gut gefallen. Er löst echte Vorfreude aus, der erste Teil mit Tom Holland war ebenfalls schon sehr gut. Dieser hat auch in «Civil War» und «Infinity War» eine sehr gute Figur gemacht.

Ob Spider-Man Europas Metropolen auch ohne die Hilfe von Iron Man und Co. retten kann, erfahren wir spätestens am 4. Juli 2019. Dann kommt «Spider-Man: Far From Home» in die Schweizer Kinos.

Deutscher Trailer zu Captain Marvel Video: undefined/Disney

Mainstream-Filme, die im ersten Halbjahr 2019 ins Kino kommen

Abonniere unseren Newsletter