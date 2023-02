Hätten Jack und Rose ein Happy End haben können? Regisseur James Cameron (links) will diese Theorie jetzt testen.

Hätten Rose UND Jack auf die Tür gepasst? James Cameron hat es jetzt selbst getestet

«Titanic»-Regisseur James Cameron möchte ein für alle Mal klären, ob Rose UND Jack auf der Tür hätten überleben können.

25 Jahre sind seit der Veröffentlichung von «Titanic» vergangen. Eine Frage beschäftigt die Film-Fans aber noch immer: Hätte Jack ebenfalls auf die Tür gepasst und somit überleben können? Hätte es ein Happy End für Rose und Jack geben können?

Regisseur James Cameron äusserte sich nie zu dieser Frage – bis jetzt. Vor der Neuveröffentlichung des Films am 10. Februar geht Cameron im kommenden «Titanic»-Special von National Geographic den Spekulationen auf den Grund. Darin arbeitet Cameron mit einem Team von Wissenschaftlern zusammen, um die Szene nachzustellen und vier verschiedene Szenarien zu testen, in denen Jack tatsächlich an Bord des Wracks geklettert ist.

James Cameron testet, wie Jack hätte überleben können. Bild: SPENCER STONER/NATIONAL GEOGRAPHIC

In der ersten Runde «schaffen es Jack und Rose, auf das Floss zu gelangen, aber jetzt befinden sich beide in gefährlichem, eiskaltem Wasser», erklärt Cameron in dem oben gezeigten Clip.

Als Nächstes bringt das Team beide Schauspieler in einer Position auf dem Floss an, die ihre Oberkörper – und lebenswichtigen Organe – aus dem Wasser hebt und ihre Überlebenschancen erhöht.

Für den abschliessenden Test spielen die Schauspieler alle körperlich anstrengenden Aktionen nach, die Jack und Rose durchgemacht haben, bevor sie die schwimmende Tür gefunden haben – einschliesslich der Szene, in der ein anderer Passagier versucht, Rose als Schwimmhilfe zu benutzen, nur um von einem schweren Schlag von Jacks Faust getroffen zu werden. Sie fügen auch einen zusätzlichen Moment hinzu, der im Film nicht vorkam, als Rose im Experiment Jack eine Schwimmweste zum zusätzlichen Schutz gibt.

Das Video zum Experiment:

Video: twitter/GMA

Sein Urteil:

«Er ist stabilisiert», sagt Cameron. «Er ist in eine Lage geraten, in der er, wenn wir das hochrechnen, vielleicht gerade noch bis zum Eintreffen des Rettungsbootes überlebt hätte. Jack hätte vielleicht überlebt, aber es gibt eine Menge Variablen. Ich denke, sein Gedankengang war: ‹Ich werde nichts tun, was sie gefährden könnte›, und das entspricht zu 100 Prozent seinem Charakter.»

Cameron ist nicht der einzige, der diese Theorie versucht zu testen. 2013 haben die Myth Busters die Szene nachgestellt und laut ihnen hätte Jack sehr wohl auf der Türe Platz gehabt.

Das Video der Myth Busters:

