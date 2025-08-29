Bei Food-Rekorden gibt es keine Grenzen. Bild: www.imago-images.de

Das sind die grössten Food-Rekorde – auch die Schweiz ist vertreten

Das Festival «La Discada» in Mexiko hat mehrere Taco-Weltrekorde gebrochen. Unter anderem wurden in einer Riesenpfanne mehr als 13'000 Tacos zubereitet. Dies ist aber nicht der einzige verrückte Food-Rekord. Eine Übersicht.

Ob Grösse, Schnelligkeit oder Preis: Immer mal wieder gibt es spektakuläre Food-Veranstaltungen, bei denen Weltrekorde aufgestellt werden. Einige der grössten Rekorde siehst du hier:

Die meisten Tacos in der grössten Pfanne

Die Mischung bestand aus Wurst, Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Bier und Schweineschmalz Bild: guinnessworldrecords

Tacos gehören zu Mexiko wie das Fondue zur Schweiz. Nun wurden beim mexikanischen Festival «La Discada» gleich drei Taco-Weltrekorde gebrochen. Es wurden mit 13'215 Stück in einer Stunde die meisten Tacos serviert. Daneben wurden das grösste Pfannengericht mit einem Gewicht von 2509 kg und die grösste Bratpfanne mit einem Durchmesser von 7,315 m ausgezeichnet.

Für das Event wurden 100 Kochschüler ins Boot geholt. Die Zubereitung dauerte insgesamt drei Stunden und 40 Minuten. Der Rest des Essens wurde nach der Veranstaltung an örtliche Wohltätigkeitsorganisationen und Waisenhäuser gespendet.

Raclette-Essen mit den meisten Gästen

Die Schweizerinnen und Schweizer kennen sich beim Raclette-Essen aus. symbolBild: keystone

Im April 2025 wurde im Kanton Wallis ebenfalls ein kulinarischer Weltrekord aufgestellt. Für die Schweiz typisch ging es dabei um Raclette. 4893 Gäste assen insgesamt 2037 Kilogramm Käse, 1200 Kilogramm Kartoffeln und 1212 Gläser Cornichons und Zwiebeln, schreibt das SRF. Um das Ganze zu bewerkstelligen, waren 361 Racletteure im Einsatz. Mit der Raclette-Sause konnte Frankreich der Titel für das grösste Raclette-Essen abgeluchst werden.

Die grösste Pizza

Die grösste Pizza der Welt kommt nicht aus Italien, sondern aus den USA. Mit einer Grösse von 1300 Quadratmetern konnte der amerikanische Youtuber Airrack zusammen mit der Fast-Food-Kette Pizza Hut Anfang 2023 den Rekord aufstellen. Für das gute Stück wurden 6000 Kilogramm Teig, 2200 Kilogramm Tomatensauce, 4400 Kilogramm Käse und 630 Stück Salami verwendet.

Grund für den Weltrekord war der Versuch, der Pizza «The Big New Yorker» ein Comeback zu verschaffen sowie die 10-Millionen-Follower-Marke von Airrack zu knacken. Nach der Verkündung des Rekords wurde die Pizza in kleinen Stücken an wohltätige Organisationen in Los Angeles gespendet.

Grösster Paradise-Cocktail

Ein Food-Rekord wurde von Rapper Snoop Dogg aufgestellt. Dieser hat 2018 zusammen mit Rapper-Kollege Warren G den grössten Paradise-Cocktail gemixt. Dieser bestand aus 550 Litern Flüssigkeit.

Snoop Dogg mit dem Rekord-Cocktail. Bild: instagram/tripramblernick

Der Paradise Cocktail wurde von Snoop Dogg mit dem Track «Gin and Juice» auf seinem Debütalbum «Doggystyle» populär gemacht. Die Zutaten für den grössten Paradise Cocktail waren 180 1,75-Liter-Flaschen Gin, 156 1-Liter-Flaschen Aprikosenbrandy und 28 3,78-Liter-Krüge Orangensaft.

Die grösste Paella

Der Rekord für die grösste Paella ist schon älter. 1992 wurde sie im spanischen Valencia zubereitet. Sie wog 27'215 Kilogramm, wovon über 100'000 Menschen satt wurden.

Eine Paella ist ein spanisches Reisgericht aus der Pfanne und gilt als das Nationalgericht von Valencia (im Original ohne Meeresfrüchte). Symbolbild: Shutterstock

Dafür nötig waren: 5000 Kilo Reis, 12'500 Liter Wasser, 1000 Liter Olivenöl, 150 Kilo Salz, 6200 Kilo Huhn, 2600 Kilo Kaninchen, 400 Kilo Ente, 2600 Kilo Kaninchenleber, 1000 Kilo Schnecken, 5000 Kilo Gemüse und 8 Kilo Gewürze.

Die längste Currywurst

Die längste Currywurst kommt aus Deutschland. Bild: MKN GmbH & Co

Sie ist 320 Meter lang, 175,2 Kilogramm schwer und kommt aus Deutschland: die längste Currywurst der Welt. 2010 wurde der Weltrekord vom Grosskücheneinrichter MKN in Wolfenbüttel aufgestellt. Natürlich wurde auch sie danach gegessen.

Der teuerste Burger

Der teuerste Burger der Welt kommt aus den Niederlanden und ist wohl nur was für Superreiche. Der «Golden Boy» des Restaurants The Daltons in Voorthuizen kostet stolze 5000 Euro. Die Idee dazu entstand während der Covid-Pandemie, als nur Take-Away-Gerichte verkauft werden konnten und es eine neue Idee brauchte, um Bekanntheit zu erlangen.

Der teuerste Burger der Welt kostet 5000 Euro. Bild: guinesswordrecords

Um den hohen Preis zu rechtfertigen, werden natürlich nur die exklusivsten Zutaten verwendet. Das Brötchen besteht aus Dom-Pérignon-Champagner und ist mit Blattgold überzogen. Belegt wird es mit Wagyu-Rindfleisch, Königskrabbe und Kaviar. Dazu kommen noch mit Champagner panierte Zwiebelringe.

Der Erlös des ersten verkauften Burgers wurde an Bedürftige gespendet.

Die meisten Hotdogs in 10 Minuten

Um die Hotdogs runterzubringen, trinken Wettesser viel Wasser. symbolBild: Shutterstock

2024 bracht der Amerikaner Joey Chestnut seinen eigenen Weltrekord im Hotdog-Wettessen. Er verschlang 83 Hotdogs in nur zehn Minuten. Das Event fand in Las Vegas statt und wurde live übertragen. Gelohnt hat sich das Ganze für Chestnut: Er gewann ein Preisgeld von 100'000 Dollar.