Lord Voldemort tanzt als Drag-Queen zu "Dangerous Woman" von Ariana Grande



Internet langweilig heute? Alles schon gelesen? Nichts kann dich mehr überraschen?

Dann pass mal auf!

In den USA tritt neuerdings eine Drag-Queen als «Lady Voldemort» auf – und zwar unter anderem zum Song «Dangerous Woman» von Pop-Star Ariana Grande.

Hinter dem magischen, aber durchaus auch bizarr anmutenden Auftritt steckt die Drag-Queen «Florida Man», die laut Teen Vogue mit der Burlesque-Nummer in einem Nachtclub in San Francisco über Nacht internetberühmt wurde.

Immer eine spannende Frage: Ist Harry Potter geklaut? Video: srf/SDA SRF

Ein Twitter-Video ihres gefeierten Auftritts am Samstag erreichte auf dem Muggel-Netzwerk Twitter bis jetzt 30'000 Retweets und mehr als 70'000 Likes. Wie kommt man auf so einen speziellen Auftritt? Der «Teen Vogue» sagte die Künstlerin: «Vor einigen Monaten hatte ich schon mal eine Harry-Potter-Show mit dem Titel ‹Sie, deren Name nicht genannt werden darf› produziert, und trat dabei zum ersten Mal als Lady Voldemort auf.»

Dabei hatte «Florida Man» so viel Spass, dass sie als Lady Voldemort erneut ins Publikum wollte – und erreicht somit nun wohl magische Bekanntheitsgrade. Hinter dem Auftritt steckt auch der Wunsch der Drag-Queen nach einer liberaleren Form der Jugendliteratur. Sie sagt: «Ich stelle mir ein Universum vor, das queerer und anders ist, und ich denke, das spricht eine Menge queere Menschen und Harry-Potter-Fans an.»

Weitere Auftritte von Lady Voldemort sind daher schon in der Planung.

(pb)

