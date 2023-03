Diese Filme und Serien wurden letztes Jahr am meisten (il-)legal geschaut

Auf Piraterie-Seiten findet man alle Serien und Filme gratis, für diese man sonst diverse Streaming-Dienst-Abos abschliessen müsste. Hier kommen die Filme und Serien, die vergangenes Jahr am meisten illegal geschaut wurden.

Netflix, Disney Plus, Sky Show, Apple TV+, Amazon Prime Video, Paramount+ – Es gibt inzwischen mehr Streaming-Dienst-Angebote, als man Abos haben kann. Orte, an denen aber so ziemlich alle Streaming-Inhalte konsumiert werden können, sind Piraterie-Seiten. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist in der Schweiz das Schauen und Herunterladen von Filmen und Serien auf solchen Gratis-Portalen nicht strafbar, solange die Inhalte nicht weiterverbreitet werden.

Das, auf Piraterie spezialisierte, Forschungsunternehmen Muso misst die Aktivitäten auf einer Vielzahl von Piraterie-Seiten und gibt Einblicke darüber, welche Filme und Serien am meisten illegal konsumiert werden.

Top 10 (il-)legal geschaute Filme

Die erfolgreichsten Kinofilme 2022 waren Tom Cruises «Top Gun: Maverick» und James Camerons «Avatar: The Way of Water». Auf der Liste der Top 10 illegal geschauten Filme des vergangenen Jahres (Messzeitraum: Februar 2022 bis Februar 2023), tauchen diese allerdings erst in der unteren Hälfte oder gar nicht auf.

Weltweit

Der meistgestreamte Film in der Schweiz: «The Batman» mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Bild: WARNER BROS.

Schweiz

«The Batman» «Spider-Man: No Way Home» «Thor: Love and Thunder» «Black Adam» «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» «Top Gun: Maverick» «Uncharted» «Bullet Train» Avatar: The Way of Water» «Black Panther: Wakanda Forever»

Top 10 (il-)legal geschaute Serien

Auf dem ersten Platz behauptet sich im selben Zeitraum nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz «House of the Dragon». Eine Serie, die Rekorde aufstellte und deren Finale den Streaming-Dienst-Anbieter HBO Max zum Abstürzen brachte. Und auch die, erst im Februar erschienene, Serie «The Last of Us», schafft es bereits unter die Top 10.

Weltweit

Dominierte 2022 legales und illegales Streaming: «House of the Dragon». Bild: hbo

Schweiz

«House of the Dragon» «The Lord of the Rings: The Rings of Power» «The Walking Dead» «Chainsaw Man» «Obi-Wan Kenobi» «Halo» «Moon Knight» «Rick and Morty» The Last of Us» Star Wars: Andor»

Dass sich keine Netflix-Serien auf dieser Liste befinden, erklärt Variety damit, dass «die primäre Methode der Wahl für Netflix-Piraterie die gemeinsame Nutzung von Passwörtern ist, und nicht illegale Streams oder Downloads».

In Hollywood gehen die Meinungen über den illegalen Konsum von Filmen auseinander. Schauspielerin Helen Mirren zum Beispiel sagte, dass «die Piraterie die Filmindustrie und den Film als Kunstform zerstören wird». Andere Filmschaffende sind überzeugt, dass es gratis Werbung für ihre Filme ist und sehen darin kein Problem.

