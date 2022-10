Video: watson/een

Es ist Pilzsaison – so gehen meine pasta ai funghi

Perché l'autunno: Ecco la ricetta della pasta ai funghi di Baroni, facile e gustosa.

Es ist Herbst!

Und? Wer freut sich?

Ich ... nicht so sehr.

Wüsste nicht, was am nasskalten Wetter so toll sein soll, ... ausser: Pilzsaison!

Mmh! Pilze – in allen möglichen Rezeptvariationen: pochiert auf Toast, Risotti, Omelettes, und, und, und ... und natürlich mit Pasta!

Selbstredend gibt es zig Arten, Pilze mit Pasta zuzubereiten. Dies hier ist meine Go-To-Version. Ich nenne sie:

Pappardelle ai funghi misti

Wie immer ist das Rezept einfach und schnell zubereitet und beinhaltet nicht allzu viele Ingredienzien – dies, weil die Hauptzutat geschmacklich federführend sein soll. Das funghi misti – gemischte Pilze – im Titel bedeutet schlicht, dass du beim Gemüsehändler deines Vertrauens vorbeigehst und schaust, was gerade im Angebot ist. Bei mir waren's Steinpilze, Austernpilze und Champignons. Aber genauso gut würden andere Sorten passen.

Schief gehen kann eigentlich nichts. Bild: obi

Ach ja: Ich habe die breiten pappardelle verwendet, da diese häufig für Pilzrezepte verwendet werden, doch andere Bandnudeln gingen auch, ebenso aber auch kurze Pasta wie etwa tortiglioni oder farfalle. Los geht's!

Zutaten:

(Für 4 Personen)

320–400 g Pappardelle oder Tagliatelle

4 Handvoll Pilze, nach Saison (Steinpilze, Pleurotus/Austernpilze, Champignons ... was gerade frisch im Angebot ist). Steinpilze grob geschnitten, kleinere ganz belassen

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

1 getrocknete Chilischote, zerbröselt (fakultativ)

1/2 TL frischer Thymian (falls vorrätig)

Olivenöl

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas Zitronensaft

Prezzemolo (feinblättrige, italienische Petersilie), fein gehackt

1 EL Butter

Zubereitung:

Pasta in reichlich siedendem Salzwasser gemäss Packungsangabe kochen.

Derweil Pilze rüsten: Steinpilze in Streifen schneiden, Austernpilze vorsichtig zerrupfen, Champignons grob schneiden. Pilze mit dem Knoblauch, Chili (falls gewünscht) und – falls vorrätig – frischem Thymian in etwas Olivenöl scharf anbraten. Dabei die Pilze etwas salzen. Sobald die Pilze etwas Farbe bekommen haben, mit etwas Zitronensaft beträufeln und von der Herdplatte entfernen.

Pasta direkt aus dem Kochtopf in die Pfanne ziehen. Dabei sollen 2–3 EL Kochwasser mit reinkommen. Abschmecken und mit der Butter und etwas Parmesan vorsichtig untermischen. Bei Bedarf etwas Prezzemolo beigeben.

Anrichten können die Profis besser. Doch der Geschmack ist Hammer. Bild: obi

Und ihr so? Bestimmt habt ihr auch ein Lieblings-Pilz-Rezept? Ab in die Kommentarspalte damit!