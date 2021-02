Videos

Leben

Video: Baroni kocht die viralen TikTok-Feta-Pasta



Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Also gut, ich mach's. Ich probiere auch mal diese virale #TikTokFetaPasta

Mann darf nicht vor TikTok-Rezepten die Nase rümpfen, denn aktuell sind sie gewissermassen das, was gemeinschaftlichem Essen am nächsten kommt. Probieren wir also den neusten viralen Rezept-Hit!

OMG, OMG du musst UNBEDINGT mal dieses Feta-Tomatenpasta-Rezept ausprobieren, das derzeit auf TikTok viral geht!

Verehrte Userschaft, die Rede ist hier von Baked Feta Pasta:

Die am häufigsten gesehenen Videos dieses Rezepts haben jeweils bereits mehr als 2 Millionen Views/Likes. Insgesamt kommt der Hashtag #FetaPasta auf 597 Millionen Views. Alle lieben dieses Rezept, wie's scheint.

Der seit ein paar Wochen vorherrschende Trend geht auf ein TikTok-Video einer finnischen Foodbloggerin namens Liemessä zurück, dessen Beliebtheit tatsächlich zu einer akuten Feta-Knappheit in Finnland geführt haben soll. Halten wir uns also an ihr Rezept, das sie «uunifetapasta» nennt ... seht selbst in obenstehendem Video!

Übrigens: Mann darf nicht vor TikTok-Rezepten die Nase rümpfen, denn aktuell sind sie gewissermassen das, was gemeinschaftlichem Essen am nächsten kommt. Zudem hat mich der letzte TikTok-Trend – der mit dem Tortilla Wrap Hack – vollends überzeugt.

Was mich eher abtörnt, ist der Soundtrack von «AMAZING!», «AWESOME!!!» und «SOOOOO GOOD!!!». Jaja, chillets mal. Aber hey, vielleicht ist das nun halt mal die Stilsprache der TikTok-Kultur und ihrer Influencer. Dort scheint es Usus zu sein, Banales als unvorstellbar grossartig zu vokalisieren. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sehr viele TikToker unglaublich jung sind und deshalb noch nicht die grösste Ess-Erfahrung besitzen und gebackene Cherrytomaten mit Feta deshalb tatsächlich eine noch nie erlebte Geschmackserfahrung darstellen. Was der Erfolg dieses Rezepts aber ganz bestimmt darstellt, ist die ausserhalb Italiens weit verbreitete Meinung, ein Pasta-Gericht müsse möglichst cremig und deftig daherkommen ... aber, eben, SCHAUT SELBST unser Video ...

