Was? Nochmals eine Lieblingspasta? Linguine alla salsa cruda, etwa?

«Ja! Der Baroni soll sein Lieblings-Pastarezept vorstellen!» So hallte es aus der einen Ecke der Redaktion jüngst. Und bestimmt erwartete man da etwas Grossartiges. «Pasta alla Baroni» wäre gewiss eine erlesene Kombi seltenster Zutaten, raffiniert zubereitet ... aber nö. Meine Lieblingspasta-Rezepte sind allesamt SO WAS VON BASIC! In Teil 1, nämlich, bereitete ich Spaghetti aglio e olio vor. Knoblauch und Chili im Olivenöl andünsten und fertig.

Und heute nun, Teil 2, wird ausser der Teigwaren gar nichts gekocht. Heute nämlich gibt's:

Linguine con salsa cruda

Jawohl: «rohe Sauce».

Bild: obi/watson

Zutaten:

Spaghetti – 80-100g pro Person

Eigelb – 1 pro Person (aber mindestens 2)

Olivenöl extra vergine – 4-5 EL pro Person, nach eigenem Ermessen

Prezzemolo, fein gehackt – 1 EL pro Person

Basilikum, fein gehackt – 1 EL pro Person

Parmesan, gerieben – 1-2 EL pro Person

etwas Muskatnuss

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung geht wie folgt:

Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

Ach, ich liebe dieses Pastarezept! Ach ja, wollt ihr noch mehr (nicht nur Pasta) Rezepte aus Italien? Bitte sehr:

Und oben erwähnter Teil 1 der Lieblingspasta war das hier:

Video: watson

So. Und nun das, was ich immer sage: Nimm dir Zeit beim Essen. Setz dich hin, mach es dir bequem, geniesse das Essen. Trink dazu etwas Feines. Am besten mit guten Freunden. Mit viel Geschwätz. Und viel Gelächter. Viel, viel lachen dabei, ok?