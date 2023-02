Pastina – dieses italienische Kindermenü geht auf TikTok viral. So macht man's richtig Bild: Shutterstock

Auf TikTok wird es als das perfekte Comfort Food für kalte Tage angepriesen. Unser Autor kennt es vor allem als Babynahrung.

Wieder einmal geht ein Gericht *viral*. Uuh.

Pastina – so wird es von der internationalen Gemeinschaft der TikTok-Gen-Z-ler genannt. Ferner ist von «Italian Penicillin» die Rede, das gegessen werde, «wenn Italiener krank sind», oder dass es sich hierbei um den «most comforting comfort food ever» handele.

Übrigens: Der Grund für den neusten TikTok-Trend? Der grösste US-Pastahersteller, Ronzoni, stoppte per Ende Januar 2023 die Herstellung seiner Pastina.

Okay, da es sich hauptsächlich um *amerikanische* TikToker zu handeln scheint, die den Trend anfeuern, wäre es an der Zeit, etwas Klartext zu reden. Denn das, was da gehyped wird, ist etwas, das im Hause Baroni regelmässig gegessen wurde ... im Kleinkindalter. Ja, wenn ich mir's eigentlich so überlege, war's bei uns vor allem Kinderfood.

Was ist Pastina?

In der Tat: Pastina findet man in italienischen Supermärkten oft im Babynahrung-Gestell, gleich neben dem Baby-Brei und der Schoppenmilch.

Ideal für die Gewöhnung an feste Nahrung, weisch. «Ab dem vierten Monat; in zwei Minuten angerichtet; mit Vitamin-B1-Zusatz.» Bild: bennet

Okay, Pastina ist aber ein Gericht für Erwachsene ebenso. Auch im gängigen Pasta-Regal deines Supermarkts finden sich in der Regel etliche Pasta-Formen, die sich als Pastina kategorisieren lassen – womit wir schon bei einer ersten Klarstellung wären: «Pastina are tiny star shaped pasta» ... diese Aussage stimmt so nicht ganz.

Stelline (ebendiese winzige sternförmige Sorte) ist eine Form von Pastina. Ditalini aber ebenso. Orzo auch. Hey, selbst die Buchstäbeli der Buchstabensuppe sind eine Form von Pastina.

Eine Auswahl von Pastina. Stelline sind lediglich die bei den Kleinkindern beliebteste Pastaform, weil ... na ja, weil Sternchen halt. Bild: wikicommons

Kurz: Die Gattung Pastina umfasst sämtliche der Kleinst-Pastaformen. «Pastina» lässt sich schlicht mit «kleine Pasta» übersetzen.

Und wie isst man diese Kleinstpasta? Die simpelste (und bevor TikTok das Narrativ bestimmte, sicherlich die häufigste) Zubereitungsart ist:

Pastina in brodo

Bild: Shutterstock

Für meine beiden Kinder war dies ihre erste Begegnung mit Pasta. Aber auch für Erwachsene ist es eine gängige Vorspeise. Dazu braucht es nur wenige Zutaten:

Brodo : je nach Vorliebe, Hühner-, Rinds- oder Gemüse-Bouillon. Ja, in den meisten Haushalten werden Bouillonwürfel dazu verwendet. (Wer noch Hühnerknochen oder Gemüsereste oder Markbein übrig hat und diese selbst zu einer Brühe aufkocht, umso besser.)

: je nach Vorliebe, Hühner-, Rinds- oder Gemüse-Bouillon. Ja, in den meisten Haushalten werden Bouillonwürfel dazu verwendet. (Wer noch Hühnerknochen oder Gemüsereste oder Markbein übrig hat und diese selbst zu einer Brühe aufkocht, umso besser.) Pastina : eine der oben genannten Kleinst-Pastaformen. Ja, die Buchstaben der Buchstabensuppe sind technisch gesehen ebenfalls Pastina.

: eine der oben genannten Kleinst-Pastaformen. Ja, die Buchstaben der Buchstabensuppe sind technisch gesehen ebenfalls Pastina. Parmiggiano: frisch geriebener Parmiggiano Reggiano oder Grana.

Die Zubereitung ist selbsterklärend:

Brodo zum Kochen bringen; Menge nach Wunsch – so viel du essen magst halt.

Pastina hinzufügen und gemäss Packungsangabe gar kochen; Menge nach Wunsch – eine kleine Handvoll pro Person ist üblich.

In flachen Suppentellern servieren, frisch geriebenen Parmesan darüber streuen und eventuell mit frischem schwarzen Pfeffer abschmecken.

Nein, es braucht nicht viel Pastina pro Teller. Dieses Gericht ist in erster Linie als Süppchen gedacht. Selbstredend gibt es etliche Variationen: mit Bohnen, Erbsen, Grüngemüse, Fisch, Meeresfrüchten, Schinken und und und; je nach Saison, Region und Vorratskastenbestand.

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Wer es deftiger will ... na ja, nun kommen wir zur Version, auf die sich die meisten TikTok-Videos beziehen:

Pastina in brodo all’uovo e parmigiano

Zutaten:

(Zirka für 2 Personen)

4–5 Kellen Rinds- oder Hühner- oder Gemüsebrühe (oder eine Kombination davon)

1 Ei

4 EL frisch geriebener Parmesan

80 g Pastina

1 EL Butter (fakultativ)

etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Brodo zum Kochen bringen, Pastina beifügen und gemäss Packungsangabe gar kochen.

Derweil Ei mit dem Parmesan in einem Schüsselchen gut verquirlen.

Bouillonpfanne vom Herd nehmen, sodass die Brodo nicht mehr kocht. Ei und Parmesan und, falls Bedarf, Butter beigeben und gut umrühren. Nach Geschmack mehr geriebenen Parmesan hinzufügen und/oder mit frisch geriebenem schwarzen Pfeffer abschmecken.

Noch hält die Kälte des Winters an. Los, Leute, bereitet euch einen Teller Pastina zu!