People-News

BibisBeautyPalaces Ex-Mann Julienco hat sich von seiner Freundin getrennt

Vor zwei Jahren haben sich BibisBeautyPalace und Julienco getrennt. Daraufhin hatte der Youtuber sofort eine neue Beziehung – diese ging nun in die Brüche.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Es war für viele Fans ein grosser Schock: Nach 13 Jahren Beziehung und Ehe mit zwei Kindern, trennte sich das Youtuber-Paar Bibi und Julian Classen im Sommer 2022. Beide waren jedoch bereits bei der Bekanntgebung der Trennung wieder mit anderen Partnern liiert. Bibi tauchte bis Anfang dieses Jahres unter, während Julian mit seiner neuen Freundin Tanja Makarić auf Instagram protzte. Nun haben sich der Youtuber und die Influencerin getrennt.

Julian und Tanja auf dem roten Teppich. Bild: www.imago-images.de

Dies gab der 30-Jährige am Dienstag selbst bekannt. «Wir haben uns einvernehmlich getrennt», schreibt Julian in seiner Instagram-Story. Den genauen Grund nennt er nicht, meint aber, dass er sehr verletzt sei und sich eine Auszeit nehme. Auch Tanja hat sich am Wochenende von Social Media abgemeldet und verkündet, dass momentan ihre Panikattacken so schlimm seien, dass sie eine Pause bräuchte.

Julians Statement zu der Trennung von Tanja. Bild: instagram/julienco

Scams, Facetune und Protzen

Julian und Tanjas Beziehung wurde seit Beginn heftig kritisiert. Tanja wurde vorgeworfen, dass sie ihre Bilder zu sehr mit Facetune bearbeitet und Julian kritisieren die Fans, weil er seit der Trennung von Bibi nur noch mit seinem Geld protzte. Beide sind zudem schon mit fragwürdigen Promotionen aufgefallen, die sich als Scam entpuppten.

Tanja Makarić auf Realität vs. in Insta. Bild: instagram/tanjamakaric_

Trotz allem ist die Anteilnahme an der Trennung der beiden gross. Viele weisen darauf hin, dass der Hass, der seit Jahren gegen das Paar schlägt, als Cybermobbing gilt. So liest man in den Kommentaren auf den Instagram-Kanälen der beiden vor allem unterstützende Worte. «Bitte lasst sie jetzt in Ruhe», schreibt etwa ein Fan unter einem Foto, während ein anderer meint: «Ich habe euch trotz allem gemocht, alles Gute.»

Bibi Classen hat sich bisher nicht zu der Trennung ihres Ex-Mannes geäussert. Sie und Julian waren von 2009 bis 2022 ein Paar. 2018 gaben sie sich das Jawort und bekamen gemeinsam zwei Kinder. BibisBeautyPalace war lange Zeit der erfolgreichste deutsche Kanal auf Youtube und hat bis heute – obwohl Bibi nicht mehr postet – 5,8 Millionen Abonenntinnen und Abonnenten.