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Britney Spears: Sängerin nach Fahrt unter Alkohol und Drogen angeklagt

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Britney Spears nach Rauschfahrt unter Alkohol und Drogen angeklagt

01.05.2026, 07:3201.05.2026, 07:32
FILE - Britney Spears arrives at the Los Angeles premiere of &quot;Once Upon a Time in Hollywood,&quot; on July 22, 2019. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Britney Spears
Sängerin Britney Spears kämpft seit langem mit Drogen- und Alkoholproblemen. (Archivbild, 2019)Bild: keystone

Nach einer vorübergehenden Festnahme wegen einer Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Drogen vor knapp zwei Monaten ist gegen US-Popstar Britney Spears Anklage erhoben worden. Das gab die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Am Montag soll die Anklage vor Gericht formell verlesen werden. Einzelheiten über Menge oder Art der Rauschmittel wurden nicht bekannt.

Spears muss bei dem Termin nicht persönlich erscheinen. Bei einem weniger schwerwiegenden Strafbestand reicht ein Anwalt aus. Die 44-Jährige war Anfang März im US-Bundesstaat Kalifornien von der Autobahnpolizei gestoppt und vorübergehend festgenommen worden.

Bedauerlicher und unentschuldbarer Vorfall

Eine Sprecherin der Musikerin hatte im März mitgeteilt, der Vorfall sei «bedauerlich» und «komplett unentschuldbar». «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.» Wenig später hatte sich die Sängerin laut ihres Managements freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben.

Hier gibt's Hilfe bei Suchtproblemen!
Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise die kantonalen und lokalen Angebote der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht, die unter suchtindex.ch einfach nach Region und Thematik herausgefiltert werden können. Eine weitere Anlaufstelle ist Safezone.ch, die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

Sorgen um die Pop-Ikone

Spears zählt mit Hits wie «...Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren grosse Erfolge. In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. 2008 wurde sie nach persönlichen Krisen unter Vormundschaft gestellt, wodurch ihr Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen erhielt. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet. (sda/dpa)

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