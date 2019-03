Leben

Matt Damon, Meryl Streep, Julia Roberts: Ehen mit Erfolg



Weil's Frühling wird: Diese 13 Stars hätten auch DICH fast geheiratet

Haben sie aber nicht. Sondern andere ganz normale Menschen. Mit denen sie seit vielen, vielen Jahren total glücklich sind.

Matt Damon ...

... drehte gerade «Stuck on You», machte eine eine Pause, ging in eine Bar und traf dort auf die treffliche Tresenkraft Luciana Bozan Barroso. Er verliebte sich. Sie sich zum Glück auch.

Verheiratet seit 2005.​

Bild: Joel Ryan/Invision/AP/Invision

Reese Witherspoon ...

... wurde eines Nachts von einem Betrunkenen blöd angemacht. Was vielleicht bloss ein geschickter Trick war! Denn Jim Toth, Schauspiel-Agent und Begleiter des Unholds, griff ritterlich ein, entschuldigte sich und wurde flugs zu Reeses Date und Gatten.

Verheiratet seit 2011.



Bild: Al Powers/Invision/AP/Invision

Patrick Dempsey ...

... hat ziemlich schönes Haar, weshalb er wohl auch seiner Coiffeuse Jillian Fink auf Anhieb in Realität noch besser gefiel als in «Grey's Anatomy».

Verheiratet seit 1999.



Bild: AP/AP

Julia Roberts ...

... traf Kameramann Danny Moder am Set von «The Mexican». Beide waren damals mit anderen zusammen, doch als er sie durch seine Linse sah ... und als sie sah, wie göttlich sein verliebter Blick sie auf der Leinwand erscheinen liess ... whatever! Die beiden verliebten sich sehr. «Er ist bis heute, auch in dieser Minute mein Lieblingsmensch», sagte sie noch vor wenigen Wochen.

Verheiratet seit 2002.



Bild: Invision for the Television Academy/Invision

Jon Stewart ...

... lernte die Grafikerin und spätere Tierärztin Tracey Lynn McShane bei einem Blind Date kennen, das sein Produktionsassistent für ihn arrangiert hatte. Den Heiratsantrag machte der Late-Night-Talker ihr nach vier Jahren in einem Kreuzworträtsel in der «New York Times».

Verheiratet seit 2000.



Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Eddie Redmayne ...

... bemerkte eines Tages, dass er seine PR-Verantwortliche Hannah Bagshawe nicht nur beruflich sehr mochte. Da er vollkommen farbenblind ist und einen roten nicht von einem grünen Teppich/ Socken/ Anzug unterscheiden kann, muss sie sich intensiv um seine Garderobe kümmern.

Verheiratet seit 2014.​

Bild: AP/Invision

Christian Bale ...

... traf Sibi Blazic, als diese gerade persönliche Assistentin seiner guten Freundin Winona Ryder war. Die beiden heirateten in einer typischen Las-Vegas-Hochzeit, er war 26, sie 30, seither ist sie nicht nur die Mutter seiner Kinder geworden, sondern auch Stuntfrau. Ja genau. In «The Dark Knight Rises» hatte sie ihren ersten grossen Einsatz, sie fuhr die Autos, die Bale verfolgten. Cool.

Verheiratet seit 2000.

Bild: Eric Jamison/Invision/AP/Invision

Ellen Pompeo ...

... kennen wir alle als Meredith Grey aus «Grey's Anatomy». Sie traf den zwei Jahre älteren, nicht wirklich bedeutenden Musikproduzenten Chris Ivery ... in einem Lebensmittelgeschäft in Los Angeles. Das war 2003. Die beiden kamen ins Gespräch. Fanden heraus, dass sie Nachbarn waren. Und dass sie nur Minuten voneinander entfernt im gleichen Quartier in Boston aufgewachsen waren. Schicksal, dachten sie und dateten.

Verheiratet seit 2007.



Bild: Getty Images North America

Cynthia Nixon ...

... wurde weltberühmt als Miranda aus «Sex and the City» und hatte keine Ahnung, dass sie sich jemals in eine Frau verlieben könnte. Bis sie 2001 Christine Marinoni traf. Marinoni – Tochter eines Lehrers und einer Lehrerin – engagierte sich damals in New York für gleiche Bildungschancen für alle. Das Anliegen verband die beiden, zuerst waren sie Freundinnen, dann verliebten sie sich, Nixon verliess ihren Mann, 2008 folgte die Verlobung, etwas später die Eheschliessung.

Verheiratet seit 2008.



Bild: Getty Images North America

Meryl Streep ...

... wurde von Don Gummer aus der tiefsten Trauer ihres Lebens gerettet. Und das kam so: 1976 verliebte sich Meryl in ihren damaligen Filmpartner John Cazale, er versprach ihr die Heirat, doch dann raffte ihn der Krebs dahin, er starb im März 1978, sie hatte die letzten Monate bei ihm im Spital gewohnt. Ein Bruder ihres Freundes, ein komplett unbekannter junger Bildhauer namens Don Gummer, ging damals auf Reisen und überliess ihr seine Wohnung, sie sollte sich zurückziehen und erholen können.

Allzu viel dürfte aus dem Reisevorhaben nicht geworden sein, denn Don realisierte rasend schnell, dass er sich unsterblich in seine Untermieterin verliebt hatte. Was durchaus erwidert wurde. Im September 1978 heirateten die beiden. Sie war 29, er 31, bis heute sind sie glücklich und ihre vier Kinder sind ebenfalls äusserst wohl geraten.

Verheiratet seit 1978.​

Bild: EPA

Elton John ...

... lernte den 15 Jahre jüngeren kanadischen Werber David Furnish am 30. Oktober 1993 kennen. Die beiden waren sofort wie Feuer und Flamme. Schon 1994 gab Furnish seinen Job auf, er war unvereinbar mit seinem Pensum als Superpromi-Geliebter, lernte das Filmen und drehte einen Dokfilm über Elton John.

Verheiratet seit 2007 (eingetragene Partnerschaft) und 2014 (Ehe).



Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Jeff Bridges ...

... drehte in Montana «Rancho Deluxe». Way back in 1975. Und da war diese Studentin aus Fargo, die als Ferienjob kellnerte. Jeff war 24, Susan Geston 20. «Ich war schon in der ersten Minute, als ich sie sah, total verliebt», sagt der Dude über jenen multipel magischen Moment. Sie sah das anders. Allerdings nur für ein paar Tage.

Verheiratet seit 1977.



Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Jessica Alba ...

... lernte den Filmproduzenten Cash Warren («Cash», haha) 2004 auf einem Filmdreh kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, seither wollen die beiden nichts anderes mehr als den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen und mehr und mehr Kinder zu machen. Drei sind es bis heute.

Verheiratet seit 2008.



Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

