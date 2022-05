Doch was ist eigentlich mit dem bisherigen Filmschaffen? Welcher Schweizer Film ist der beste? Sag du es uns und bewerte die folgenden 25 Schweizer Filme.

Erhalten die Kulturschaffenden mehr Geld? Diese Frage beschäftigt am Sonntag das Schweizer Stimmvolk. Konkret geht es um 4 Prozent. Oder rund 18 Millionen Franken. Dieses Geld soll für Investitionen zusätzlich zur Verfügung stehen, sollte das neue Filmgesetz angenommen werden, wie das Bundesamt für Kultur berechnet hat.

Die Abstimmung über die «Lex Netflix» hat eine alte Debatte in den Fokus gerückt: Wie gut – oder schlecht – sind Schweizer Filme und Serien?

